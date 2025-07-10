Pendikspor'da beş transfer birden!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, yeni sezon için kadro planlaması kapsamında 5 futbolcuyu renklerine bağladığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ikas Eyüpspor'dan Erdem Gökçe ile Burhan Ersoy, Fenerbahçe'den de Yiğit Fidan'ın 1 yıllığına kiralandığı belirtildi. Konyaspor'dan Ahmet Karademir ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı da kaydedildi.

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Ayrıca son olarak Beykoz Anadoluspor'da oynayan kaleci Utku Yuvakuran'la 2 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı.