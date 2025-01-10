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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bandırmaspor Pendikspor: 1 - Bandırmaspor: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Pendikspor: 1 - Bandırmaspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 19'uncu haftasının açılış maçında Pendikspor'un, sahasında Bandırmaspor'u ağırladığı maç 1-1 berabere sonuçlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 22:18 Güncelleme: 10.01.2025 - 22:18
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        Pendik ile Bandırma yenişemedi!
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        Trendyol 1. Lig’in 19. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

        İstanbul’da Pendik Stadı’nda oynanan maçı Emre Kargın yönetirken, yardımcılıklarını Kemal Elmas ve Ramazan Ufuk Avdaş yaptı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Yonathan del Valle’nin attığı golle 1-0, ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

        Del Valle ve Eze ile rakip sahada etkili olmaya çalışan Pendikspor kalan dakikalarda aradığı golü bulamazken, 9+6’ncı dakikada Paulinho’nun ayağından gelen gole de engel olamadı. Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

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