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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Siltaş Yapı Pendikspor Pendikspor: 0 - Konyaspor: 2 - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Pendikspor: 0 - Konyaspor: 2

        Konyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında Pendikspor'u deplasmanda 2-0 yendi. Galibiyeti getiren golleri; Cikalleshi ve Ethemi kaydetti. Bu sonucun ardından Konyaspor 31 puana yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2024 - 15:32 Güncelleme: 03.03.2024 - 15:32
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          Tümosan Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u deplasmanda 2-0 yendi. Pendik Stadı'nda oynan mücadelede galibiyeti getiren golleri; 12. dakikada penaltıdan Sokol Cikalleshi ve 74. dakikada Valon Ethemi kaydetti.

        • 2

          Öte yandan Portekizli teknik adam Ivo Vieira ile yollarını ayıran Pendikspor, yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez yönetiminde ilk maçına Konyaspor'a mağlup oldu.

          Bu sonucun ardından Konyaspor 31 puana yükseldi. Pendikspor ise 26 puanla 19. sırada kaldı.

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