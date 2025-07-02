Pelin Karahan ve Bedri Güntay'ın 3 milyon liralık keyfi - Magazin haberleri

Pelin Karahan ve Bedri Güntay'ın 3 milyon liralık keyfi - Magazin haberleri

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay, çocukları Eyip Can ve Ali Demir ile Bodrum'da tatil yapıyor.

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Pelin Karahan ile Bedri Güntay, Cennet Koyu'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarına el sallayarak selam veren çift, yaklaşık 3 milyon TL değerindeki üç tekerlekli motosikletle gezdi.