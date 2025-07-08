Pelin Karahan'ın tatil paylaşımı dikkat çekti
Oyuncu Pelin Karahan, tatile çıktı. Karahan, tatilinden fotoğrafları takipçileriyle paylaştı
Giriş: 08.07.2025 - 20:37 Güncelleme: 08.07.2025 - 20:37
Ünlüler için sosyal medya adeta bir tatil albümüne dönüştü. Tatile çıkan ünlüler, dur - durak demeden sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunuyor.
O ünlüler arasına, ünlü oyuncu Pelin Karahan da katıldı.
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Tatilden fotoğrafları, takipçileriyle paylaşan Pelin Karahan, sarı plaj elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.
Fotoğraflar: Instagram
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