Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Pelin Karahan hakkında 'kira ödemiyor' iddiası - Magazin haberleri

        Pelin Karahan hakkında 'kira ödemiyor' iddiası

        Ünlü oyuncu Pelin Karahan, annesi Seher Nural Koçyiğit için İstanbul Beykoz'da kiraladığı evin kirasını ödemediği iddialarıyla gündeme geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 10:45 Güncelleme: 22.01.2025 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        "5 aydır kira ödemiyor"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Pelin Karahan, annesi Seher Nural Koçyiğit için İstanbul Beykoz'da tuttuğu evin sahibi, kiranın 5 aydır ödenmediğini iddia etti. Tahliye taahhütnamesine rağmen evi de boşaltmadı.

        Ev sahibi, SHOW TV'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Tahliye davamız var, tahliye taahhütnamesindeki imzanın tespiti, aynı zamanda kiranın 5 aydır da ödenmemesi davamız var. Ekim 2024'ten beri kira ödenmiyor. Neredeyse yandaki evin 4'te 1'i fiyatına oturuyorlar. Kira sözleşmesinde, Pelin Karahan'ın Bedri Güntay'ın da kefil olarak bulunduğunu da aktarayım. Evimde kendim oturmak istiyorum. Tahliye taahhütnamesini ibraz ettik. O sefer de imzanın sahte olduğunu, kendi imzaları olmadığını ve bunun hiçbir şekilde geçerli olmadığını dile getirdiler."

        Pelin Karahan ile Bedri Güntay, suçlamayla ilgili olarak henüz bir açıklamada bulunmadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #pelin karahan

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Enkaza döndü! İçeriden görüntüler ortaya çıktı
        Enkaza döndü! İçeriden görüntüler ortaya çıktı
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut"
        "Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut"
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Taksicilerin "eski eleman" kavgası cinayetle bitti!
        Taksicilerin "eski eleman" kavgası cinayetle bitti!
        Oval Ofis'te neler değişti?
        Oval Ofis'te neler değişti?
        160 milyon lira çekildi, ev alındı
        160 milyon lira çekildi, ev alındı
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Trump'ın kararına rağmen göçmenler yola çıktı
        Trump'ın kararına rağmen göçmenler yola çıktı
        Arkadaşını bıçakla öldürüp yakmıştı! Şaşırtan savunma!
        Arkadaşını bıçakla öldürüp yakmıştı! Şaşırtan savunma!
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        Anne saçı: Hormonlar ve kadınlara düşündürdükleri
        Anne saçı: Hormonlar ve kadınlara düşündürdükleri
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Habertürk Anasayfa