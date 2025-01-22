Pelin Karahan hakkında 'kira ödemiyor' iddiası

Pelin Karahan, annesi Seher Nural Koçyiğit için İstanbul Beykoz'da tuttuğu evin sahibi, kiranın 5 aydır ödenmediğini iddia etti. Tahliye taahhütnamesine rağmen evi de boşaltmadı.

REKLAM advertisement1

Ev sahibi, SHOW TV'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Tahliye davamız var, tahliye taahhütnamesindeki imzanın tespiti, aynı zamanda kiranın 5 aydır da ödenmemesi davamız var. Ekim 2024'ten beri kira ödenmiyor. Neredeyse yandaki evin 4'te 1'i fiyatına oturuyorlar. Kira sözleşmesinde, Pelin Karahan'ın Bedri Güntay'ın da kefil olarak bulunduğunu da aktarayım. Evimde kendim oturmak istiyorum. Tahliye taahhütnamesini ibraz ettik. O sefer de imzanın sahte olduğunu, kendi imzaları olmadığını ve bunun hiçbir şekilde geçerli olmadığını dile getirdiler."

Pelin Karahan ile Bedri Güntay, suçlamayla ilgili olarak henüz bir açıklamada bulunmadı.