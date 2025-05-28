Pegasus 20. yılına özel olarak yurt dışı kampanyası başlattı. Kampanyada biletler 1 eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıkarıldı. Kampanya kapsamında Light Paket ile biletini alan yolcular için özel olarak Light Pakete ek kabin bagajı hakkı 5 euro ve 12 kiloluk uçak altı bagajı hakkı 5 euro, Light Paket bilet fiyatı üzerine 10 euro ek fark ödemesi ile Süper Eko paket seçimi sunuluyor. Peki, Pegasus 1 euro kampanyası ne zaman bitiyor, uçuş rotaları neler, hangi uçuşlar 1 eurodan başlıyor? İşte, tüm detaylar...