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        Haberler Bilgi Ekonomi Pegasus yurt dışı 1 euro kampanyası 28-29 Mayıs 2025: Pegasus kampanyası hangi ülke ve rotalarda geçerli, kampanya ne zaman bitiyor?

        Pegasus'ta yurt dışı uçuş biletleri 1 eurodan başlıyor! Pegasus yurt dışı kampanyası hangi ülkelerde geçerli?

        Pegasus, 20. yılına özel olarak başlattığı kampanyada çeşitli rotalara düzenlediği yurt dışı uçuşlarında biletleri 1 eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıkardı. 25 Ekim 2025 ile 28 Mart 2026 tarihi arasında yapılacak direkt uçuşlara özel olarak 150 bin koltuk 1 euro artı vergilerden satışa sunuldu. Peki, Pegasus 1 euro yurt dışı kampanyası ne zaman bitiyor, kampanya hangi uçuşlarda geçerli? İşte, Pegasus 2025 Mayıs yurt dışı kampanyası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 13:26 Güncelleme: 28.05.2025 - 13:26
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        • 1

          Pegasus 20. yılına özel olarak yurt dışı kampanyası başlattı. Kampanyada biletler 1 eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıkarıldı. Kampanya kapsamında Light Paket ile biletini alan yolcular için özel olarak Light Pakete ek kabin bagajı hakkı 5 euro ve 12 kiloluk uçak altı bagajı hakkı 5 euro, Light Paket bilet fiyatı üzerine 10 euro ek fark ödemesi ile Süper Eko paket seçimi sunuluyor. Peki, Pegasus 1 euro kampanyası ne zaman bitiyor, uçuş rotaları neler, hangi uçuşlar 1 eurodan başlıyor? İşte, tüm detaylar...

        • 2

          PEGASUS 1 EURO YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI

          Pegasus 20. yılına özel olarak yurt dışı bilet kampanyası düzenliyor. 1 euro ve vergilerden başlayan biletler, flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulamasında satışa çıktı.

        • 3

          PEGASUS 1 EURO YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?

          Pegasus yurt dışı kampanyasında biletler 28-29 Mayıs 2025 tarihlerinde satışta olacak.

        • 4

          PEGASUS KAMPANYASI UÇUŞ TARİHLERİ NEDİR?

          Pegasus kampanyasından bilet alan yolcular, 25 Ekim 2025 - 28 Mart 2026 tarihleri arasında seçtikler rotaya seyahat edebilecek.

        • 5

          PEGASUS 1 EURO YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI UÇUŞ ROTALARI

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