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        Haberler Bilgi Ekonomi Pegasus'tan 11 euro kampanyası! Pegasus 9-10 Temmuz 2025 yurt dışı kampanyası geçerli olduğu uçuşlar, seyahat tarihi

        Pegasus 9-10 Temmuz 2025 yurt dışı kampanyası geçerli olduğu uçuşlar ve seyahat tarihi nedir?

        Pegasus başlattığı yurt dışı kampanyası kapsamında 9-10 Temmuz tarihlerinde biletleri 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkardı. 50 bin koltuk için geçerli sayılacak kampanyada; Light Paket ile biletini alan yolcular için özel olarak Light Pakete ek kabin bagajı hakkı 5 euro ve 12 kiloluk uçak altı bagajı hakkı 5 euro, Light Paket bilet fiyatı üzerine 10 euro ek fark ödemesi ile Süper Eko paket seçimi yapma hakkı verilecek. İşte, 9-10 Temmuz 2025 Pegasus yurt dışı kampanyası detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 11:22 Güncelleme: 09.07.2025 - 11:22
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          Pegasus yurt dışına özel bir indirim kampanyası başlattı. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkan biletler, 01 Eylül 2025 - 25 Ekim 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde geçerli olacak. 50 bin koltukla sınırlandırılan kampanyada biletler flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulaması üzerinden satışa çıktı. İşte, Pegasus yurt dışı bilet kampanyası...

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          PEGASUS KAMPANYASI TARİHLERİ

          Pegasus çeşitli rotalara 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla uçuş düzenliyor. 9-10 Temmuz tarihlerinde geçerli olacak kampanyadan bilet alan yolcular, 01 Eylül 2025 - 25 Ekim 2025 tarihleri arasında seyahat edecek.

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          PEGASUS 9-10 TEMMUZ 2025 YURT DIŞI BİLET KAMPANYASININ GEÇERLİ OLDUĞU UÇUŞLAR

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