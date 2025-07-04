Pegasus kampanya başlattı: Kıbrıs'a 2. kişi 1 eurodan başlayan fiyatlarla uçuyor! İşte 2025 Temmuz Pegasus Kıbrıs kampanyası detayları

KAMPANYA KURALLARI

- Kampanya başka kampanyalar ile birleştirilemez.

- Kampanyadan bir kişi birden fazla kez yararlanabilir.

- Her bir yolcu için, biletleme esnasında Light Paket kapsamında satın alabileceği kabin bagajı ve uçak altı bagajı hakkı adedi her bir bagaj türü için (1) adet ile sınırlıdır.

- Kıbrıs uçuşlarında her bir uçuş için uçak içerisinde taşınabilecek kabin bagajı sayısı sınırlıdır. İlgili uçuşta kabin bagajı kotasının dolması ve biletleme esnasında Light Paket kapsamında satın alınabilecek kabin bagajı hakkı kalmaması halinde, misafirlerimiz uçak altı bagajı hakkı satın alarak ilerleyebilir ve bagajlarını uçak altına verebilir.

- Kampanya kapsamında düzenlenen tüm biletler ile ilgili değişiklik, iptal ve iade kuralları ilgili ücret sınıfı için Pegasus Genel Kurallarında belirtilen değişiklik, iptal ve iade şartlarına tabidir (indirimli tutar üzerinden).

- Burada belirtilmeyen konularda Pegasus Genel Kuralları geçerlidir. Bağlı üyeliklere ilişkin kurallar saklıdır.

- Pegasus, Kampanya süresince kurallarda tek taraflı değişiklik yapma ve işbu Kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar. Kampanya şartları, değişiklik öncesinde gerçekleştirilmemiş işlemler ile ilgili olarak herhangi bir hak oluşturmaz. Böyle bir durumda kazanılmış hak iddiasında bulunulamaz.

- Kampanyaya katılan herkes kampanya koşullarını kabul etmiş sayılır.