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        Haberler Bilgi Ekonomi Pegasus kampanya başlattı: Kıbrıs'a 2. kişi 1 eurodan başlayan fiyatlarla uçuyor! İşte 2025 Temmuz Pegasus Kıbrıs kampanyası detayları

        Pegasus kampanya başlattı: Kıbrıs'a 2. kişi 1 eurodan başlayan fiyatlarla uçuyor! İşte 2025 Temmuz Pegasus Kıbrıs kampanyası detayları

        Pegasus Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne özel indirimli bilet kampanyası düzenledi. 4-6 Temmuz arasında geçerli olacak kampanya dahilinde Kıbrıs'a ikinci bilet 1 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. İşte, Pegasus Kıbrıs kampanyası hakkında tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 11:24 Güncelleme: 04.07.2025 - 11:24
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        • 1

          Pegasus, Kıbrıs özelinde başlattığı kampanyada ikinci bileti 1 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkardı. Seyahatseverler, 17 Temmuz – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirecekleri Kıbrıs seyahatini indirimli bir şekilde yapabilecek. İşte, 2025 Temmuz Pegasus Kıbrıs kampanyası tüm detayları...

        • 2

          PEGASUS 2025 TEMMUZ KIBRIS KAMPANYASI

          Pegasus, Kıbrıs'a direkt uçuşlarda geçerli olacak şekilde ikinci bileti 1 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkardı. Ek olarak, 4-6 Temmuz tarihlerinde Kıbrıs direkt uçuşlarında Light Paket alan yolcular için özel olarak ek kabin bagajı hakkı ve 12 kiloluk uçak altı bagajı hakkı yüzde 50 indirimli olarak sunulacak.

        • 3

          PEGASUS KIBRIS KAMPANYASI TARİHİ

          Pegasus, Kıbrıs kampanyası 4-6 Temmuz 2025 tarihlerinde geçerli olacak. Kampanya 17 Temmuz – 30 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Kıbrıs direkt uçuşlarında geçerli.

        • 4

          KAMPANYA KURALLARI

          - Kampanya başka kampanyalar ile birleştirilemez.

          - Kampanyadan bir kişi birden fazla kez yararlanabilir.

          - Her bir yolcu için, biletleme esnasında Light Paket kapsamında satın alabileceği kabin bagajı ve uçak altı bagajı hakkı adedi her bir bagaj türü için (1) adet ile sınırlıdır.

          - Kıbrıs uçuşlarında her bir uçuş için uçak içerisinde taşınabilecek kabin bagajı sayısı sınırlıdır. İlgili uçuşta kabin bagajı kotasının dolması ve biletleme esnasında Light Paket kapsamında satın alınabilecek kabin bagajı hakkı kalmaması halinde, misafirlerimiz uçak altı bagajı hakkı satın alarak ilerleyebilir ve bagajlarını uçak altına verebilir.

          - Kampanya kapsamında düzenlenen tüm biletler ile ilgili değişiklik, iptal ve iade kuralları ilgili ücret sınıfı için Pegasus Genel Kurallarında belirtilen değişiklik, iptal ve iade şartlarına tabidir (indirimli tutar üzerinden).

          - Burada belirtilmeyen konularda Pegasus Genel Kuralları geçerlidir. Bağlı üyeliklere ilişkin kurallar saklıdır.

          - Pegasus, Kampanya süresince kurallarda tek taraflı değişiklik yapma ve işbu Kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar. Kampanya şartları, değişiklik öncesinde gerçekleştirilmemiş işlemler ile ilgili olarak herhangi bir hak oluşturmaz. Böyle bir durumda kazanılmış hak iddiasında bulunulamaz.

          - Kampanyaya katılan herkes kampanya koşullarını kabul etmiş sayılır.

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