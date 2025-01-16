Pegasus'tan 1 eurodan başlayan fiyatlarla Kıbrıs kampanyası bugün sona eriyor!
Pegasus, Kıbrıs'a 1 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bilet satışına başladı. İki gün sürecek bu özel kampanya kapsamında toplam 15 bin koltuk sunuluyor. Kampanya dahilinde biletlerini alan yolcular, Şubat ve Mart aylarında avantajlı fiyatlarla seyahat edebilecek. İşte, Pegasus Kıbrıs kampanyası detayları...
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Pegasus, Kıbrıs'a 1 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bir uçuş kampanyası başlattı. Kısa bir süre için geçerli olacak kampanyadan yararlanmak için biletlerinizi flypgs.com veya Pegasus Mobil uygulaması üzerinden alabilirsiniz. Kampanya, belirli uçuşlar için geçerli olup, bugün sona erecek. İşte, detaylar...
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PEGASUS KIBRIS YÖNLÜ UÇUŞ BİLETLERİ 1 EURODAN BAŞLIYOR
Pegasus, Kıbrıs yönlü biletler için 1 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bilet kampanyası başlattı.
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PEGASUS KIBRIS KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?
Biletler 15-16 Ocak arasında satışa çıktı ve sadece 15 bin koltuk için geçerli olacak.
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UÇUŞ TARİHİ NE ZAMAN?
Bilet alan yolcular 15 Ocak 2025 ile 16 Ocak 2025 tarihleri arasında seyahat edecek.
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PEGASUS KIBRIS KAMPANYASI UÇUŞ SEFERLERİ