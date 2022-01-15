Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi devam ederken aşısızlara PCR testi zorunluluğu ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin Valiliklerine PCR testi zorunluluğuyla ilgili genelge gönderdi. Genelgede, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarına atıf yapılırken aşısızlara PCR zorunluluğu kalktı mı konusuna da netlik kazandırıldı. Bu gelişmenin ardından aşı olmayanlara PCR testi şartı var mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, PCR testi kalktı mı, kimlere uygulanacak? Aşısızlara PCR test şartı zorunluluğu var mı ve nerelerde geçerli olacak? İşte detaylar...