Pazının bilinmeyen faydaları: Pazı yemek neye iyi gelir ve faydaları ile zararları neler?
Pazı, son yıllarda sağlıklı yaşam trendlerinin en çok konuşulan besinlerinden biri haline gelmiştir. Ancak, bu yeşil yapraklı sebzenin faydaları hakkında pek çok kişi yeterince bilgi sahibi değil. Pazının sindirimden bağışıklık sistemine kadar pek çok alanda sağlığa olumlu etkiler sunduğu söylense de, aslında bu faydaların bilimsel temellerini daha fazla araştırmak ve öğrenmek büyük önem taşıyor. Bu yazımızda, pazının faydalarını sizlerle paylaşacağız.
Pazı, antik çağlardan beri kullanılan ve kökeni Akdeniz bölgesine dayanan bir sebzedir. Zengin besin içeriğiyle dikkat çekerken, halk arasında bu sebzenin sağlığa faydaları üzerine pek çok tartışma yapılmaktadır. Yine de, pazının faydaları hakkında yapılacak daha fazla araştırma, bu konuda ne kadar bilgi sahibi olduğumuzu artırabilir. Genelde tüketimi kolay ve lezzetli olduğu düşünülen pazının faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da sıklıkla dile getirilmektedir. Peki, pazı nasıl tüketilmelidir?
PAZININ FAYDALARI
Pazı, genellikle kış sebzeleri arasında yer alan ve besin değeri yüksek olan bir bitkidir. Sağlığımıza birçok açıdan fayda sağlayan pazı, vücut için gerekli vitamin ve minerallerin kaynağıdır. İşte pazının bazı faydaları:
PAZININ ZARARLARI
Pazı, sağlıklı bir besin olmasına rağmen bazı durumlarda aşırı tüketildiğinde veya belirli sağlık sorunlarına sahip kişilerde yan etkiler gösterebilir. İşte pazının zararları:
PAZININ SAPLARI YENİR Mİ?
Pazı yaprakları kadar, sapları da besleyicidir. Çoğu kişi pazı saplarını atsa da, aslında sapları da yenebilir ve oldukça besleyicidir. Pazı sapları, yaprakları kadar vitamin ve mineral bakımından zengindir. Özellikle folat, potasyum ve magnezyum gibi mineralleri içerir. Bu nedenle sapları da sağlık açısından faydalıdır. Pazı sapları, yüksek lif içeriğiyle sindirim sistemine fayda sağlar. Ayrıca uzun süre tok tutma özelliğine sahiptir, bu da diyet yapanlar için avantaj sağlar. Aynı zamanda pişirilerek veya sotelenerek yenilebilir. Yapraklara göre daha sert olan saplar, hafifçe pişirildiğinde lezzetli bir yemek malzemesi olabilir. Sapları pişirerek, çorbalar, salatalar veya garnitürler içinde kullanabilirsiniz. Ayrıca pazı sapları, sebze yemeklerinde veya tavuklu yemeklerde lezzet verici bir bileşen olabilir. Ancak pazı sapları yapraklarından daha zor ve uzun sürede pişeceği için ikisi aynı anda pişirme işlemine sokulmamalıdır. Önce pazı sağlarının pişirilmesine başlanmalı ardından yapraklar konulmalıdır.
PAZININ CİLDE FAYDALARI
Pazı, sadece vücut sağlığı için değil, cilt sağlığı için de oldukça faydalıdır. Cilt üzerinde olumlu etkiler yapabilecek birçok bileşen içerir. Pazının cilde olan faydaları şunlardır:
GEBELİKTE PAZININ FAYDALARI
Gebelikte sağlıklı bir beslenme oldukça önemlidir ve pazı, hamile kadınlar için faydalı olabilecek besinlerden biridir. İşte pazının gebelikteki faydaları: