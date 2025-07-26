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        Haberler Gündem 3. Sayfa Pazarcıların yer kavgası: 1 ölü, 7 yaralı | Son dakika haberleri

        Çorum'da pazarcıların yer kavgası: 1 ölü, 7 yaralı

        Çorum'da pazar esnafı arasında yer anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak öldürüldü, 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 10:19 Güncelleme: 26.07.2025 - 10:19
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        Pazarcıların yer kavgası: 1 ölü, 7 yaralı
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        Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'ndeki Cumartesi Pazarı'nda pazarcılar arasında yer anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Kemal Topçu, E.İ., A.İ., R.C.T., A.A., B.B., S.D. ve M.A.İ. silahla yaralandı. İhbar üzerine pazar alanına polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Topçu, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili D.A. ve M.A.A. polislerce gözaltına alındı.

        Tarafların dün de Cuma Pazarı'nda yer konusunda tartışıp kavga ettikleri öğrenildi.

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        #Çorum Haberleri
        #pazarcı
        #Silahlı kavga
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