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        Pazara dalacak aracı durdurdu!

        Mersin'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu araç, hızla balık pazarında yemek yiyen insanlara doğru ilerledi. Bu sırada bir taksici, penceresinden girdiği aracı el frenini çekip durdurdu. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 11:46 Güncelleme: 13.06.2025 - 11:46
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        Pazara dalacak aracı durdurdu!
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        Mersin'de el freni çekilmediği için hızla hareket etmeye başlayan ve caddeyi geçen otomobili, o sırada durakta bulunan taksici Sinan Çelik durdurdu.

        İHA'nın haberine göre balık pazarında yemek yiyen insanların olduğu yere doğru giden otomobili durduran Çelik'in o anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        Olay, dün merkez Mezitli ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün el frenini çekmeden indiği otomobil, hareket etti. Akan trafikte caddeyi aşan otomobil, hızlandı. Kaldırıma çıkıp taksi durağı önünden geçen otomobil balık pazarının olduğu bölgeye doğru gitmeye başladı. Önünden geçen otomobili durdurmak için ani bir hareket yapan ticari taksi şoförü Sinan Çelik, sağ ön kapısına ulaşıp içine binerek freni çekip durdurdu.

        O ANLAR KAMERADA

        Herhangi bir kaza yaşanmadan sonlanan olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin akan trafikten caddeyi geçmesi ve Çelik'in önünden geçmesi yer aldı. O sırada Çelik'in oturduğu yerden hızla kalkarak kapıyı açıp otomobile binip durdurması da görüntülere yansıdı. Görüntülerde araç sahibinin de arkadan gelme anı yer aldı.

        Yaşanan olayı anlatan taksici Sinan Çelik," Arkadaşım 'bak araba geliyor' dedi. Ben de baktım kendi kendine gelen araba, arkadan da yaşlı bir amca' yakalayın, yakalayın' diye bağırıyordu. Ben de o anda aracın içinde atladım el frenini çektim. El frenini çekmemiş olsaydım öndeki balık pazarında yemek yiyen insanlara doğru gidiyordu. Son anda yetişip el frenini çektim"dedi.

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        #haberler
        #Mersin
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