Paul Onuachu'nun geliş saati belli oldu
Trabzonspor'un yeniden anlaşmaya vardığı golcü futbolcu Paul Onuachu'nun kente geliş saati açıklandı.
Giriş: 02.07.2025 - 15:00 Güncelleme: 02.07.2025 - 15:01
Yeniden Trabzonspor'da forma giyecek olan Nijeryalı forvet Paul Onuachu, saat 21:00'de kente gelecek.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Yeni transferimiz Paul Onuachu’yu taşıyan özel uçağın bugün saat 21.00'de Trabzon Havalimanı'na varışı planlanmıştır."
TRABZONSPOR'DAKİ PERFORMANSI
2023-24 sezonunda Trabzonspor forması ile 25 maça çıkan Onuachu, bu müsabakalarda 17 gol atıp 4 de asist yaptı.
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