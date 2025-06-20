Forvet hattına net bir takviye yapmak isteyen Trabzonspor, bir dönem formasını terleten Paul Onuachu için bu sefer bonservisiyle kadrosuna katmak için harekete geçti.

ANLAŞMA TAMAM

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Gazeteci Hasan Tüncel'in HT Spor'da aktardığı habere göre; Trabzonspor, Nijeryalı forvet Paul Onuachu için Southampton ile 8 milyon euro civarında bir bedelle anlaştı.

Haberde, kişisel şartlar için ise görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

💥 Paul Onuachu adım adım Trabzonspor'a! ⏳



🎙️ @hasanntuncel: Trabzonspor, 8 milyon € bonservisi vermek üzere. Transfer için artık bitti diyebiliriz. pic.twitter.com/UpgLbYCcR0 — HT Spor (@HTSpor) June 19, 2025

ERTUĞRUL DOĞAN NE DEMİŞTİ?

Trabzonspor Başka Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Paul Onuachu transfer gündemimizde. Görüşmeye devam ediyoruz ve inşallah yakın zamanda anlaşırız" ifadelerini kullanmıştı.

28 MAÇTA FORMA GİYDİ Paul Onuachu, geride bıraktığımız sezonda Southampton'da 28 resmi maça çıktı. Nijeryalı forvet söz konusu 28 maçta rakip fileleri 4 kez havalandırırken, 1 de asist yaptı. Beklediği forma istikrarını bulamayan Onuachu, bin 108 dakika sahada kaldı. SÜPER LİG'DE 15 GOL ATTI Trabzonspor'da 2023-24 sezonunda kiralık olarak forma giyen Paul Onuachu'nun Süper Lig'de 21 maçta 15 gol atmıştı.