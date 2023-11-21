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        Haberler Yaşam Pastaneyi aratmayacak! İşte ev yapımı profiterol tarifi...

        Pastaneyi aratmayacak! İşte ev yapımı profiterol tarifi...

        Profiterol, Fransız mutfağına özgü bir tatlıdır. Yumuşacık hamuru ve lezzetli kreması ile damakları şenlendiren profiterol, hem ana yemek hem de tatlı olarak servis edilebilir. İşte pastaneleri aratmayacak profiterol tarifi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 16:26 Güncelleme: 21.11.2023 - 16:26
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        • 1

          Profiterol, genellikle çikolata sos, fıstık sos veya karamel sos ile servis edilen bir tatlıdır. Yediden yetmişe birçok kişinin severek tükettiği profiterolü evinizde de kolaylıkla yapabilirsiniz. İşte tarifi...

        • 2

          PROFİTEROL MALZEMELERİ NELERDİR?

          Profiterol için gereken malzemeler şu şekildedir;

          • 250 gram süt
          • 125 gram tereyağı
          • 125 gram un
          • 4 adet yumurta
          • Kreması için:
          • 500 ml süt
          • 100 gram toz şeker
          • 2 yemek kaşığı nişasta
          • 2 yumurta sarısı
          • 1 paket vanilya
        • 3

          PROFİTEROL NASIL YAPILIR?

          • Hamuru hazırlamak için, sütü, tereyağını ve unu bir tencereye alın.
          • Orta ateşte karıştırarak pişirin.
          • Hamur koyulaşıp topaklanınca ocaktan alın.
          • Hamuru soğumaya bırakın.
          • Yumurtaları tek tek hamurun içine ekleyin ve karıştırın.
          • Hamurdan küçük toplar yapın.
          • Topları yağlı kağıt serili bir tepsiye dizin.
          • 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin.
          • Kreması için, sütü, toz şekeri ve nişastayı bir tencereye alın.
          • Orta ateşte karıştırarak pişirin.
          • Krema koyulaşıp topaklanınca ocaktan alın.
          • Yumurta sarılarını kremaya ekleyin ve karıştırın.
          • Kremaya vanilyayı ekleyin ve karıştırın.
          • Profiterolleri fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.
          • Soğuyan profiterollerin içine kremayı doldurun.
          • Profiterolleri dilediğiniz şekilde süsleyin ve servis edin.
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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