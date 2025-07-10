Partnerinizin ilgisi aslında "lovebombing" olabilir! Sosyal medyada sıkça kullanılan "lovebombing" terimi nedir?
İlişkinizin başında karşılaştığınız yoğun ilgi sizi mutlu ediyor olabilir. Ancak bu ilginin dozajı sağlıksız boyutlara ulaştığında, arkasında yatan niyet düşündüğünüz kadar masum olmayabilir. İşte sosyal medyada sıkça karşılaştığımız "lovebombing" davranışının arka planı...
- 1
“Beni ilk günden çok sevdiğini söyledi, sürekli mesaj atıyor, sürprizler yapıyor.” Bu tür davranışlar ilk bakışta romantik gelse de, “love bombing” adı verilen manipülatif bir ilişki biçiminin sinyali olabilir!
- 2
LOVE BOMBING: İLGİNİN ZEHİRLİ HALİ
Romantik ilişkilerin başlangıcında gösterilen yoğun ilgi ve sevgi, çoğu zaman partneri özel hissettirebilir. Ancak bu ilginin aşırıya kaçması, aslında “love bombing” adı verilen manipülatif bir davranış biçimine işaret edebilir. Sosyal medyada sıkça konuşulan bu terim, özellikle toksik ilişkilerin erken sinyallerini barındırmasıyla dikkat çekiyor.
- 3
LOVE BOMBING NEDİR?
Love bombing, bir kişiye kısa sürede yoğun şekilde ilgi, övgü ve sevgi göstererek onu duygusal olarak etkilemeye ve bağımlı hale getirmeye yönelik bilinçli bir manipülasyon tekniğidir.
-
- 4
Bu kişiler genellikle mesajlarla boğar, sürprizlerle şaşırtır, sürekli iltifat eder ve partnerinin hayatında merkezde olmak ister. İlk bakışta romantik gibi görünse de, asıl amaç partnerin sınırlarını ortadan kaldırmak ve üzerindeki kontrolü artırmaktır.
- 5
ROMANTİZM Mİ, MANİPÜLASYON MU?
Love bombing davranışı, özellikle ilişki yeni başlamışken oldukça kafa karıştırıcı olabilir. Bu yoğun ilgi, partnerin “gerçek aşkı” bulduğunu düşündürse de zamanla ilişkinin kontrol dinamiği ortaya çıkar.
- 6
İlgi gösteren taraf, bir anda mesafe koyabilir, partnerini eleştirmeye başlayabilir ya da onu yalnızlaştırmaya çalışabilir. Bu dalgalı davranışlar, diğer kişinin özsaygısını zedelerken ilişkiye bağımlı hale gelmesine neden olabilir.
-
- 7
LOVE BOMBING’İN SİNYALLERİ
Yeni tanıştığınız kişi size çok kısa sürede “ruh eşim”, “hayatımın aşkı” gibi ifadeler kullanıyorsa,
Sürekli mesaj atıyor, gün içinde ne yaptığınızı detaylıca öğrenmek istiyorsa,
Sosyal çevrenizden uzaklaştırmaya çalışıyor ya da kıskançlık bahanesiyle sınırlar koyuyorsa,
Sizi sürekli idealize ediyor ama en ufak sorunda hızla eleştiriyorsa,
bu davranışlar love bombing’in habercisi olabilir.
- 8
DUYGUSAL GÜVENLİK VE SAĞLIKLI SINIRLAR
Love bombing’in etkisinden korunmanın yolu, ilişkiyi sağlıklı sınırlar içinde değerlendirmekten geçiyor. Gerçek sevgi zamanla oluşur; dürüstlük, karşılıklı anlayış ve saygı gibi unsurlarla beslenir. Kısa sürede gösterilen aşırı ilgiye karşı temkinli olmak, ilişkinin sağlıklı ilerlemesini sağlar. Kendinizi sürekli baskı altında hissediyor, onaylanmak için çabalıyorsanız, bu durumun farkına varmak ve gerekirse destek almak önemlidir.
Kaynak: Cleveland Clinic, BBC