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        Haberler Gündem Politika Partilerin bayramlaşma programı belli oldu | Son dakika haberleri

        Partilerin bayramlaşma programı belli oldu

        Siyasi partilerin, Kurban Bayramı bayramlaşma programı belli oldu. AK Parti'de, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur'un başkanlığındaki heyet, partileri kabul edecek ve 2 ayrı heyetle partilere ziyaret düzenlenecek. MHP de, siyasi partileri MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu başkanlığındaki heyetle kabul edecek. Partilerle bayramlaşma heyetine ise Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlık edecek. CHP, bu bayramda da partiler arası bayramlaşma düzenlemeyecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 14:25 Güncelleme: 04.06.2025 - 14:25
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        Bayramlaşma programı belli oldu
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        Türkiye'de faaliyet gösteren bazı siyasi partilerin heyetleri, Kurban Bayramı'nın 2. gününde karşılıklı olarak parti genel merkezlerine ziyaretlerde bulunacak.

        AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Gelecek Partisi 18, Saadet Partisi 17, Yeniden Refah Partisi 15 ve İYİ Parti 14 siyasi parti ile bayramlaşacak. CHP ise önceki Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da siyasi partilerle bayramlaşmayacak.

        AK Parti'de, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur'un başkanlığındaki heyet, partileri kabul edecek ve 2 ayrı heyetle partilere ziyaret düzenlenecek.

        Adıyaman Milletvekili Resul Kurt'un başkanlığındaki heyet, HÜDA PAR, BBP, İYİ Parti ve DEM Parti'ye ziyarette bulunacak.

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        Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli'nin başkanlığındaki heyet ise MHP, Anavatan Partisi, DSP, Vatan Partisi ve DYP'yi ziyaret edecek.

        CHP BU BAYRAMDA DA PARTİLER ARASI BAYRAMLAŞMA DÜZENLEMEYECEK

        CHP, parti kararı doğrultusunda önceki Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da siyasi partilerle bayramlaşmayacak. Parti, diğer siyasi partileri ağırlamayacak ve ziyaret etmeyecek.

        MHP

        MHP, bayramın 2. gününde siyasi partileri, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu başkanlığındaki heyetle kabul edecek.

        Partilerle bayramlaşma heyetine ise Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlık edecek.

        MHP'de ilk bayramlaşma saat 09.00'da DSP heyetinin kabulüyle başlayacak. MHP'yi, 09.25'te DEM Parti heyeti, 09.50'de AK Parti heyeti ziyaret edecek.

        Bayramlaşma programı, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ile devam edecek.

        MHP heyeti, aynı saatlerde bu partilere bayramlaşma ziyaretinde bulunacak.

        DEM PARTİ

        DEM Parti de bayramın ikinci günü partiler arası bayramlaşma programı kapsamında ziyaretler gerçekleştirecek.

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        Partinin, Balgat semtinde bulunan genel merkezinde, Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki'nin başkanlığındaki heyet siyasi partileri ağırlayacak.

        MYK üyesi Cemile Turhallı Balsak'ın başkanlığındaki heyet ise siyasi partilere bayramlaşma ziyaretinde bulunacak.

        Partiye ilk olarak, saat 09.25'te MHP heyeti ziyarette bulunacak. Ardından, saat 10.15'te Gelecek Partisi, 12.05'te Yeniden Refah Partisi, 12.30'da AK Parti, 13.30'da Saadet Partisi ve 14.10'da DEVA Partisi heyetleri ziyaret edecek.

        DEM Parti heyeti, aynı saatlerde bu partilere bayramlaşma ziyaretinde bulunacak.

        İYİ PARTİ

        İYİ Parti, Kurban Bayramı'nda 14 siyasi parti ile bayramlaşacak.

        Yerel Yönetimler Başkanı Cumali Durmuş'un başkanlığındaki heyet, genel merkezde siyasi partileri ağırlayacak.

        İYİ Parti Tarım Politikaları Başkanı Kadir Ulusoy başkanlığındaki heyet de siyasi partileri ziyaret edecek.

        İYİ Partide bayramlaşma, saat 09.15'te BBP heyetinin kabulüyle başlayacak. Saat 09.45'te Anahtar Parti, 10.10'da Saadet Partisi, 10.30'da Demokrat Parti ve 11.30'da AK Parti heyetleri ağırlanacak. İYİ Parti devamında 9 siyasi partiyi daha ağırlayacak. Partinin ziyaret heyeti, aynı saat ve sıralamayla diğer siyasi partilere konuk olacak.

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        SAADET PARTİSİ

        Saadet Partisi, Kurban Bayramı'nda 17 siyasi parti ile bayramlaşacak.

        Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş başkanlığındaki heyet, siyasi partileri genel merkezde ağırlayacak.

        Saadet Partisi, 2 heyet halinde siyasi partilere ziyarette bulunacak.

        Genel Başkan Yardımcı Abdullah Akın başkanlığındaki heyet, MHP, DEM Parti ve DEVA Partisi'nin de bulunduğu 9 partiyi ziyaret edecek. Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Saydam başkanlığındaki ikinci heyet ise İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi ve Gelecek Partisinin de bulunduğu 8 siyasi partiye konuk olacak.

        GELECEK PARTİSİ

        Gelecek Partisi, Kurban Bayramı dolayısıyla 18 siyasi parti ile bayramlaşacak.

        Parti, Genel Başkan Yardımcısı Ferhat Esener başkanlığındaki heyetle siyasi partileri karşılayacak.

        Gelecek Partisi, iki grup halinde siyasi partilere ziyarette bulunacak.

        Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ başkanlığındaki heyet, MHP, İYİ Parti, DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisinin de aralarında bulunduğu 10 siyasi partiye; Genel Başkan Yardımcısı Rumi Bekiroğlu'nun başkanı olduğu ziyaret heyeti ise DEM Parti, Saadet Partisi ve DSP'nin de yer aldığı 8 siyasi partiye konuk olacak.

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        YENİDEN REFAH PARTİSİ

        Yeniden Refah Partisi de siyasi partilerle bayramlaşacak partiler arasında yer alıyor.

        Partinin, Genel Sekreter Bülent Osman Osmanağaoğlu başkanlığındaki kabul heyeti, DEVA Partisi, DEM Parti, BBP ve İYİ Partinin yer aldığı 15 siyasi parti ile bayramlaşacak.

        Genel Başkan Yardımcıları Muhammed Fatih Müjdeci ve Selçuk Geyveli'nin başkanı olduğu iki ayrı heyet de eş zamanlı olarak aynı siyasi partilere ziyarette bulunacak.

        DSP

        DSP ise Kurban Bayramı'nın 2. gününde, MHP, Vatan Partisi, Demokrat Parti, BBP, AK Parti, Saadet Partisi, Anavatan Partisi, Zafer Partisi, İYİ Parti, DEVA Partisi, HÜDA PAR, DYP, Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi, Gelecek Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisinden heyetleri ağırlayacak ve bu partilere ziyarette bulunacak.

        BBP

        Büyük Birlik Partisi (BBP) de bayramda, İYİ Parti, Saadet Partisi, DSP, AK Parti, DEVA Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Gelecek Partisi ile aynı saatlerde karşılıklı bayramlaşacak.

        Parti, Genel Başkan Yardımcısı Şafak Ertan Çomaklı'nın başkanlığındaki heyetle siyasi partileri misafir edecek.

        Öte yandan, Kurban Bayramı'nın 2. gününde, DEVA Partisi, Anahtar Parti, Memleket Partisi, Vatan Partisi, Anavatan Partisi, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Milli Yol Partisi, Demokrat Parti ve Doğruyol Partisi de karşılıklı bayramlaşma programı düzenleyecek.

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