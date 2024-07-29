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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Paris'te Japonya ilk sıraya yükseldi - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Paris'te Japonya ilk sıraya yükseldi

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ikinci günün sonunda Japonya, 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla ülkeler sıralamasında ilk basamakta yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 01:39 Güncelleme: 29.07.2024 - 01:39
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        Japonya ilk sıraya yükseldi
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        Paris'te gerçekleştirilen oyunların ikinci gününde Japonya ilk sıraya yükseldi. Eskrimde 1 altın, judoda 2 altın ve 1 bronz, kaykayda 1 altın ve 1 gümüş, yüzmede de 1 gümüş madalya kazanan Japonya, toplamda 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronzla ülkeler sıralamasında en üst basamağa yükseldi.

        Oyunların ilk gününü zirvede tamamlayan Avustralya, bugün ikinci sıraya geriledi. Kano slalom kayak, yol bisikleti ve yüzmede madalya kazanan Avustralya, toplamda 4 altın, 2 gümüş elde etti.

        Organizasyonun ilk 2 gününde en çok madalyayı ise ABD topladı. 3 altın, 6 gümüş, 3 bronz madalya kazanan ABD, toplamda 12 madalya sahibi olurken, altın madalya sayısında rakiplerinin gerisinde kalarak üçüncü sırayı aldı.

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        Ev sahibi Fransa ise 8 madalya kazandı. Fransız sporcular ilk 2 günün sonunda 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ikinci günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde:

        Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
        Japonya 4 2 1 7
        Avustralya 4 2 6
        ABD 3 6 3 12
        Fransa 3 3 2 8
        Güney Kore 3 2 1 6
        Çin 3 1 2 6
        İtalya 1 2 3 6
        Kazakistan 1 2 3
        Belçika 1 1 2
        Almanya 1 1
        Hong Kong 1 1
        Özbekistan 1 1
        Büyük Britanya 2 2 4
        Brezilya 1 2 3
        Kanada 1 1 2
        Fiji 1 1
        Kosova 1 1
        Moğolistan 1 1
        Polonya 1 1
        Tunus 1 1
        İsveç 2 2
        Mısır 1 1
        İspanya 1 1
        Macaristan 1 1
        Hindistan 1 1
        Moldova 1 1
        Meksika 1 1
        Güney Afrika 1 1
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