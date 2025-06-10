Paris Hilton'dan müzik belgeseli geliyor

Paris Hilton'un müziği hakkında belgesel çekilecek. 44 yaşındaki Hilton otelleri varisi, geçen yıl çıkardığı ikinci albümünün yapımını konu alan, 'Infinite Icon' adlı belgesel türünde bir konser filmine hazırlanıyor.

Belgesel; Paris Hilton'un canlı performansları, daha önce hiç görülmemiş ev videoları, sahne arkası görüntüleri, nadir görüşen arşiv içerikleri ve samimi röportajlarını içerecek.

Belgesel, müziğin Paris Hilton'un hayatta kalmasına, iyileşmesine ve bugün olduğu popüler kültür ikonu haline gelmesine nasıl yardımcı olduğunu anlatacak.

Belgesel, Paris Hilton'un medya şirketi 11:11 Media ile film şirketi CJ 4DPlex'in ortak yapımı olacak. 11:11 Media'nın kurucu ortağı ve başkanı Bruce Gersh; "Paris, kültürler ve nesiller arasında küresel bir hayran kitlesiyle bağlantı kurma konusunda eşsiz bir yeteneğe sahip ve Infinite Icon bu etkinin bir kutlaması. 11:11 Media'da, ilham veren ve sınırları aşan hikâyeler anlatmak için bir platform kuruyoruz" dedi.

Paris Hilton'un 'Infinite Icon' belgeseli, 2026'nın başlarında sinemalarda gösterilecek.

Paris Hilton’un hayatı, 2020'de 'This Is Paris' adlı belgesele dönüştürülmüştü.

“Bir değil, birkaç hayat yaşadığımı hissediyorum. Tüm hayatımı tek bir filme sığdıramadık bile. Hepsini sığdırmak için 10 film yapmalıydık" diyen Paris Hilton, belgeselin çekilme nedenini şöyle anlatmıştı: Yıllardır yapım şirketleri ekibimi arayıp fikirlerini paylaşıyor. Cevabım her seferinde 'hayır' oluyordu. IPC bu fikirle gelince cevabım yine 'hayır' oldu. Sonra yüz yüze görüşmek istediler. Gittim. Vizyonlarını, hakkımda düşündüklerini dinledim. Eve geldim, söylediklerini düşündüm. Yaptıkları projelerin tamamını izledim. İzlediklerimden etkilendim ve ‘Evet, yapalım’ dedim. Belgeselin temelinde iş kadını yönüm, ailem ve şaşaalı hayatım olacaktı. Yıllardır sakladığım sırlarımı ve yaşadığım travmaları kamera önünde konuşmayı planlamamıştık. İçimden çıkarıp attığım için mutluyum.

Paris Hilton, hayatını anlatan belgeselde, Paris’in bir ‘karakter’ olduğunu söyleyip; “Bir karakteri oynamaya alışkınım. Herkes beni tanıdığını zannediyor ama aslında gerçekten kim olduğumu kimse bilmiyor. Bazen ben bile bilmiyorum” demişti.