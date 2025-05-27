Parenteral Beslenme Nedir, Nasıl Yapılmalı? Parenteral Beslenmede Nelere Dikkat Edilmeli?

Parenteral Beslenme Nedir?

Parenteral beslenme, gastrointestinal sistemin çalışmadığı ya da çalışmasının uygun olmadığı durumlarda, bireyin tüm besin ihtiyaçlarının damar yoluyla sağlanmasıdır. İki temel türü vardır:

REKLAM advertisement1

Total Parenteral Beslenme (TPN): Tüm besin ögeleri sadece damar yoluyla verilir. Gastrointestinal sistem tamamen devre dışıdır.

Parsiyel Parenteral Beslenme (PPN): Besin ögelerinin bir kısmı ağızdan veya enteral yolla alınırken, geri kalanı damar yoluyla tamamlanır.

Bu yöntem genellikle santral venöz kateter aracılığıyla uygulanır, çünkü yüksek osmolaliteye sahip çözeltiler periferik damarları tahriş edebilir. Uygulama süreci, hastanın klinik durumu, metabolik ihtiyacı ve mevcut sağlık sorunlarına göre titizlikle planlanır.

Parenteral Beslenme Nasıl Yapılmalı?

Parenteral beslenme, medikal bir ekip tarafından planlanmalı ve izlenmelidir. Uygulama şu aşamaları içerir:

Beslenme değerlendirmesi yapılmalı: Hastanın enerji, sıvı, protein, elektrolit ve mikronutrient ihtiyacı hesaplanır. Kilo, yaş, laboratuvar değerleri ve klinik durumu değerlendirilir.

Santral veya periferik damar yolu açılır: Genellikle boyun, göğüs veya kasık bölgesinden santral kateter yerleştirilir. Kısa süreli uygulamalarda periferik damarlar kullanılabilir.

Beslenme solüsyonu hazırlanır: Karbonhidrat (genellikle glukoz), aminoasitler (protein kaynağı), lipit emülsiyonları (yağ), elektrolitler, vitaminler ve eser elementleri içeren özel karışımlar hazırlanır. İzlem ve değerlendirme yapılır: Kan şekeri, elektrolitler, karaciğer ve böbrek fonksiyonları düzenli olarak takip edilir. Gerektiğinde karışım içerikleri yeniden düzenlenir. Aseptik kurallar titizlikle uygulanır: Enfeksiyon riskini önlemek için kateter bakımı, set değişimi ve uygulama steril koşullarda gerçekleştirilir. Parenteral Beslenmede Nelere Dikkat Edilmeli? Parenteral beslenme, yüksek dikkat ve deneyim gerektiren bir uygulamadır. Hatalı uygulama, enfeksiyon, metabolik komplikasyonlar ve karaciğer hasarı gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Dikkat edilmesi gereken başlıca noktalar şunlardır: Enfeksiyon riski: Kateter yoluyla bakteri girişi ciddi sistemik enfeksiyonlara (sepsis) yol açabilir. Bu nedenle kateter bakımı ve asepsi çok önemlidir. Metabolik komplikasyonlar: Hiperglisemi, hipoglisemi, hiponatremi, hipokalemi, refeeding sendromu gibi durumlar yakından izlenmeli, elektrolit ve glukoz dengesi korunmalıdır. Karaciğer fonksiyonu: Uzun süreli parenteral beslenme karaciğer enzimlerinde yükselmelere ve karaciğer yağlanmasına neden olabilir.

Mikronutrient dengesizlikleri: Vitamin ve mineral eksiklikleri ya da fazlalıkları önlenmelidir. Özellikle çinko, selenyum, magnezyum gibi elementlerin düzeyleri düzenli kontrol edilmelidir. Sıvı dengesi: Aşırı sıvı yüklenmesi veya yetersiz sıvı desteği ciddi dengesizliklere neden olabilir. Günlük sıvı alımı ve idrar çıkışı izlenmelidir. Psikolojik ve sosyal destek: Uzun süreli damar yoluyla beslenme, hastalar üzerinde psikolojik stres oluşturabilir. Gerekli durumlarda psikososyal destek sağlanmalıdır. Parenteral beslenme, sindirim sistemi çalışmadığında yaşamsal beslenme desteği sağlayan kritik bir tıbbi uygulamadır. Ancak yüksek riskli olması nedeniyle bu yöntemin sadece gerekli durumlarda, uzman bir sağlık ekibi tarafından dikkatle planlanması ve uygulanması gerekir. Doğru planlandığında, parenteral beslenme hayat kurtarıcı olabilir; ancak ihmal edilen ayrıntılar hastanın genel durumunu ciddi şekilde riske atabilir. Bu nedenle parenteral beslenme, tıbbi titizlikle yürütülmesi gereken bir yaşam desteğidir.

ÖNERİLEN VİDEO