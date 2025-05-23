Para dolu poşet buldu

Geçtiğimiz günlerde İstiklal Caddesi üzerinde temizlik yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi personeli Uğur Şenses, rutin temizlik işlerini yaptığı esnada kaldırımda bir poşet gördü.

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Temizlemek için poşeti küreğine ittiren Şenses, poşetin içerisinde bir şey olduğunu fark etti.

Poşeti açtığında içinde yaklaşık 23 bin 250 TL olduğunu gören temizlik işçisi, durumu amirlerine bildirdi ve bulduğu parayı karakola götürerek teslim etti. Daha sonra görev yerine dönen Şenses, Kent Meydanı'nda kaybettiği parasını aramaya gelen sahibi ile karşılaştı ve durumu anlattı. Paranın öğretim görevlisi Osman Nuri Aydın'a ait olduğunu teyit eden temizlik personeli Uğur Şenses, birlikte karakola giderek gerekli işlemlerin ardından parayı sahibine teslim etti.

Şenses'in ‘insanlık ölmemiş' dedirten olay anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Şenses'in temizlik yaptığı esnada yerdeki poşeti süpürdüğü esnada dolu olduğunu fark etmesi ve kontrol etmesi yer aldı.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.