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        Haberler Bilgi Yaşam Papua Yeni Gine telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Papua Yeni Gine'de hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Papua Yeni Gine telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Papua Yeni Gine'de hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Uluslararası alanda önemli olan kavramlardan biri de telefon kodlarıdır. Dünya üzerindeki tüm ülkeler, belirli özel numaralar sayesinde iletişim kurar ve böylece aktarım kolayca sağlanmış olur. Peki Papua Yeni Gine telefon kodu ne? Söz konusu ülkeye ait plaka kodu kaç? Alan adı uzantısı ne? Detayları sizin için derledik…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 17:20 Güncelleme: 09.07.2025 - 17:20
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        Papua Yeni Gine telefon kodu
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        Ülkeler arasında gerçekleştirilen iletişim, belirli sistemsel kodlamalar kullanıldığında sorunsuzca yapılabilir. Ancak o ülkeye dair kod kullanıldığında iletişim sorunsuz gerçekleşebilir. Papua Yeni Gine ülkesine ait tüm teknik detaylar yazının devamında…

        PAPUA YENİ GİNE TELEFON KODU

        Papua Yeni Gine telefon kodu bilgisini öğrenmek isteyen birçok kişi vardır. +675 kodu, bu ülkeye aittir. Numaranın önüne +675 kodunu girdiğinizde Papua Yeni Gine ülkesindeki kişilerle telefonda kolayca görüşebilirsiniz.

        +675, uluslararası telefon görüşmelerinin doğru, kesintisiz ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan bir koddur. Papua Yeni Gine sınırlarındaki mobil hat ve sabit hatlara erişim sağlanabilmesi için bu kodu güvenle kullanabilirsiniz. Arama yapmak istiyorsanız çevirmek istediğiniz numaranın başına sözü geçen kodu ekleyebilirsiniz.

        PAPUA YENİ GİNE PARA BİRİMİ

        Papua Yeni Gine para birimi ise Kina’dır. PGK olarak bilinen para, Kina adıyla Papua Yeni Gine ülkesinde kullanılan paradır. Kina, ülkenin yerel dillerinde geleneksel olarak kullanılır. Takas yöntemlerinde de yaygın olarak kullanılan bir birimdir. Madeni ve kâğıt para formunda yaygın olarak kullanılan bu para, Papua Yeni Gine Merkez Bankası tarafından hızlıca basılır. Kina hakkındaki bazı bilgilere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz;

        • Para Birimi Kodu: PGK
        • Kısaltma: K
        • Madeni Paralar: 5, 10, 20, 50 toea; 1 kina
        • Banknotlar: 2, 5, 10, 20, 50, 100 kina

        PAPUA YENİ GİNE PLAKA KODU

        Papua Yeni Gine plaka kodu da internet kullanıcıların yoğun olarak merak ettiği bir koddur. PNG şeklinde olan bu kod, arabaların Papua Yeni Gine ülkesine kayıtlı olduğunu gösterir. Uluslararası trafik sistemlerinde de geçen bu kodu gördüğünüz anda ilgili ülkeye ait bir araç olduğunu anlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra PNG plaka kodu, denetim ve vergi uygulamalarında da geçer. Sonuç olarak bu kodun uluslararası uygulamalarda önemli bir yeri vardır.

        PAPUA YENİ GİNE HANGİ ALAN UZANTISI?

        Aklınızdan “Papua Yeni Gine hangi alan adı uzantısı?” sorusu da geçmiş olabilir. Bu ülkeye ait alan adı uzantısı ise “.pg” olarak geçer. Bu uzantı sayesinde ilgili ülkeye ait internet sitelerinin yeri ve kimliği doğru şekilde belirtilebilir. Genellikle resmi kurumlar ve kişiler tarafından tercih edilerek çeşitli işlemlerin yapıldığı bir uzantıdır. Dijital ve coğrafi yönlendirmelerde de etkili olan bir uzantıdır.

        PAPUA YENİ GİNE HAKKINDA BİLGİLER

        Okyanus kıtasında yer alan Papua Yeni Gine, konum olarak Avustralya ülkesinin kuzeyindedir. Ülkenin doğu kısmını kapsar. Endonezya ile batı komşusu olan ülke, 600’den fazla adadan oluşur. Bu yönüyle zengin bir ada topluluğudur. Büyük Okyanus’un güneybatısında konumlanır. Ülkenin resmi adı kaynaklarda “Papua Yeni Gine Bağımsız Devleti” olarak geçer. Tropikal ormanları, zengin biyolojik yaşamı ve coğrafi çeşitliliği oldukça yüksektir. Dünya üzerinde dil çeşitliliği en fazla olan ülkelerde baş sıradadır.

        1873 yılında başkent Port Moresby olmuştur. Günümüzde bu ülkede 360.000'den fazla vatandaş yaşar. Port Moresby, Yeni Zelanda ve Avustralya dışındaki en büyük Güney Pasifik şehri olarak dünya tarafından bilinir. Oldukça yoğun şekilde bitki, balık ve mercan türüne sahip bir ülkedir. Ayrıca Dünya’nın toplam kara alanının sadece %1’lik kısmını kapsar.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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