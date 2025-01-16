Papa Francis'in düşme sonucu kolunu incittiği duyuruldu

Vatikan, Papa Francis'in evinde düşmesi sonucu sağ ön kolunu incittiğini ancak herhangi bir kırık olmadığını duyurdu.

Vatikan'dan yapılan açıklama şöyle:

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"Bu sabah Santa Marta'daki evinde düşen Papa Francis'in sağ ön kolunda ezilme meydana gelmiş olup kırık yoktur. Tedbir amaçlı olarak kol hareketsiz hale getirildi."

Papa, aralık ayında 88 yaşına girdi.