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        Haberler Dünya Papa Francis'in düşme sonucu kolunu incittiği duyuruldu | Dış Haberler

        Papa Francis'in düşme sonucu kolunu incittiği duyuruldu

        Vatikan, 88 yaşındaki Papa Francis'in evinde düşmesi sonucu sağ ön kolunu incittiğini ancak herhangi bir kırık olmadığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 15:27 Güncelleme: 16.01.2025 - 15:27
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        Papa Francis'in düşme sonucu kolunu incittiği duyuruldu
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        Vatikan, Papa Francis'in evinde düşmesi sonucu sağ ön kolunu incittiğini ancak herhangi bir kırık olmadığını duyurdu.

        Vatikan'dan yapılan açıklama şöyle:

        "Bu sabah Santa Marta'daki evinde düşen Papa Francis'in sağ ön kolunda ezilme meydana gelmiş olup kırık yoktur. Tedbir amaçlı olarak kol hareketsiz hale getirildi."

        Papa, aralık ayında 88 yaşına girdi.

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