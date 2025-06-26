Panathinaikos, T.J. Shorts'u kadrosuna kattı!

Panathianikos BC geçen sezonu Fransız ekibi Paris Basketball'da geçiren oyun kurucu TJ Shorts ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Bu sezon Paris forması ile ilk EuroLeague deneyimini yaşayan 27 yaşındaki Amerikalı çıktığı 37 maçta; 19.0 sayı, 7.3 asist, 2.6 ribaunt ve 1.0 top çalma ortalamları ile yılın beşine seçildi.

AVRUPA TARİHİNE GEÇTİ

1.75'lik guard daha önce 2021-2022 sezonunda Telekom Basket Bonn ile FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi, 2023-2024 sezonunda ise Paris Basket ile EuroCup'ta hem şampiyonluğa ulaşmış hem de MVP ödülünün sahibi olmuştu.