Kulüpten yapılan açıklamada, 52 yaşındaki Karadağlı çalıştırıcı ile iki yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kariyerinde Buducnost, Bayern Münih ve Kızılyıldız'da görev alan Radonjic, 7 Karadağ Ligi, beşer Adriyatik ve Sırbistan Ligi, 2 Almanya Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Geçen sezon Yunanistan Ligi play-off finalinde Olympiakos'a kaybeden Panathinaikos, THY Avrupa Ligi'nde ise 9 galibiyet, 19 mağlubiyetle 13. sırada yer aldı.