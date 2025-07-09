Panama telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Panama'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Ülkelerle bağlantı kurarken kullanılan belirli kodlar sayesinde iletişim aksamadan ve düzenli olur. Uluslararası sistemin düzenli işlemesi adına belirlenen kodlar vardır. Peki Panama para birimi ve telefon kodu ne? Ülkeye dair diğet teknik bilgiler neler? Öğrenmek için sayfayı kaydırabilirsiniz…

PANAMA TELEFON KODU

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Panama telefon kodu +507’dir. +507 kodu, Panamaya’ya yapılan telefon görüşmelerinde numara başlarına eklendiğinde yönlendirmeler daha başarılı olur. Söz konusu kod sayesinde mobil veya sabit hatlarla hızlıca iletişim kurmak mümkündür. Panama için geçerli olan bu kod, aynı zamanda telekomünikasyon sistemi açısından da önemlidir. Sistemin dışa açılan kapısını temsil eden numaralardan biridir.

PANAMA PARA BİRİMİ

Panama para birimi Balboa (PAB) ve Amerikan Doları (USD) olarak bilinir. Balboa, yalnızca madeni para olarak kullanılır. Diğer para birimi olan Amerikan Doları (USD) ise kâğıt para olarak geçer. Yani ülkede çift para sistemi vardır. Panama ekonomisinin stabil yapısını destekleyen unsurlardan biri de söz konusu para sistemidir. Ancak halk, günlük alışverişlerde ağırlıklı olarak dolar kullanır. Balboa hakkında bazı bilgiler şunlardır;

Para Birimi Kodu: PAB

Kısaltma: B/.

Madeni Paralar: 1, 5, 10, 25, 50 centésimos

Banknotlar: Amerikan Doları üzerinden PANAMA PLAKA KODU Panama’nın uluslararası plaka kodu PA’dır. Bu kod ile araçların Panama ülkesine kayıtlı olduğu rahatça anlaşılabilir. PA ile trafik denetimlerinde kullanım sağlanabilir. Aynı şekilde sınır geçişlerinde de tanımlayıcı işlevleri vardır. Herhangi bir zamanda gördüğünüz bir arabanın plakasında “PA” harflerini görüyorsanız o aracın Panama’ya ait olduğunu anlayabilirsiniz. Sonuç olarak Panama plaka kodu PA’dır. PANAMA HANGİ ALAN UZANTISI? Her ülkenin bir alan adı uzantısı vardır. Panama’ya ait olan alan adı uzantısı ise “.pa” olarak bilinir. Bu alan adı uzantısının birçok işlevi vardır. Resmi ve ticari web sitelerinde kullanılan uzantı, çeşitli fonksiyonlarıyla internet kullanıcılarının avantaj sağlamasına yardımcı olur. Bunun yanı sıra coğrafi konuma dair bilgi verme konusunda da etkili olur. Panama ülkesine ait “.pa” uzantısı kullanıldığında ülkeye dair dijital kimlik de oluşur. Uluslararası internet dünyasında iz bırakmasını sağlar.

PANAMA HAKKINDA BİLGİLER Orta Amerika’da yer alan Panama ülkesi hakkındaki bilgileri merak eden birçok internet kullanıcısı vardır. Kuzeyinde Karayip Denizi olan ülke, Pasifik ve Atlantik Okyanusu ile çevrili olduğundan birçok kişinin dikkatini çekmiştir. Ülkenin güneyinde Büyük Okyanus vardır. Panama Kanalı da dünya üzerinde ilgi gören bir yapıdır ve söz konusu ülke bu kanala ev sahipliği yapar. Panama Kanalı, ekonomik ve stratejik bakımdan oldukça yüksek öneme sahiptir. Panama ülkesinin resmi adı, kayıtlara “Panama Cumhuriyeti” olarak geçmiştir. Doğal güzellikleriyle öne çıkar ve birçok fotoğrafçının düzenli ziyaretler yaptığı bir ülkedir. Tropikal ikliminin zenginliğiyle gözleri üzerinde toplar. Renkli kültürüyle öne çıkan ülkenin ekonomisi ise yaygın olarak hizmet sektöründen beslenir. PANAMA’NIN BAŞKENTİ NERESİ? Ülkenin başkenti, “Panama City” olarak bilinir. Panama şehri, söz konusu topraklardaki en geniş yerleşim yeridir. Tam da bu nedenle siyasi ve ekonomik bakımdan dikkat çekicidir. Ülkenin en önemli özelliklerinden biri, Panama Kanalı’na olan yakınlığıdır. Uluslararası ticarette önemli bir rolü olan kanal, coğrafi bakımdan da dikkat çekicidir.

PANAMA’NIN RESMİ DİLİ Ülke, resmi dil olarak İspanyolca’yı benimsemiştir. Hukuk, eğitim ve resmi yazışmalarda geçerli olan dil de İspanyolca’dır. Turistik bölgelerde ve iş hayatında aktif olarak kullanılan dil ise İngilizce’dir. Bunun yanı sıra ülkenin kültür yapısı çok katmanlıdır. Farklı etnik grupların oluşumu açısından etkili olan bu katman sayesinde ülkedeki gruplar kendi ana dilini kullanır.

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