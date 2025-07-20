Pamuk Prenses ve Avcı filmi konusu ve oyuncuları
Pamuk Prenses ve Avcı (Snow White and the Huntsman) filmi 20 Temmuz Cumartesi akşamı TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Senaryosunu Evan Daugherty, Martin Solibakke kaleme alırken, filmin yönetmenliğini Rupert Sanders üstlenmektedir. Peki, "Pamuk Prenses ve Avcı filmi konusu nedir? Pamuk Prenses ve Avcı oyuncuları kimler?" İşte Pamuk Prenses ve Avcı filmi konusu ve oyuncuları...
- 1
Pamuk Prenses ve Avcı filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini, Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris Hemsworth'un üstlendiği film, 2012 yılında vizyona girdi. Peki, "Pamuk Prenses ve Avcı filmi konusu nedir? Pamuk Prenses ve Avcı oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Pamuk Prenses ve Avcı filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
- 2
PAMUK PRENSES VE AVCI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Kral Magnus ve Kraliçe Eleanorun güzel bir kızları olur. Adını Pamuk Prenses koyarlar. Lakin Pamuk Prenses 10 yaşındayken Kraliçe Eleanor kötü bir hastalığa tutulur ve çok geçmeden ölür. Kral Magnus bir gün Siyah ordunun üzerine savaşa gittiğinde hapiste olan Ravenna'ya aşık olur ve onunla evlenme kararı alır.Evlendikleri gece Ravenna onu öldürür. Ve kendi ordusu ile hakimiyete abisiyle birlikte geçer. Pamuk Prensesi hapse attırır. Bir gün Pamuk Prenses hapisten kaçmayi becerir ve Siyah ormana kaçar. Kraliçe onu yakalaması için peşinden Avcı'yı gönderir. Ama Avcı Pamuk Prensesin güzelliği karşısında güçsüz kalır ve ona aşık olur. Pamuk Prensesin tarafına geçerek onu William'ın babasına yetiştirir.
- 3
PAMUK PRENSES VE AVCI OYUNCULARI KİMLER?
Pamuk Prenses rolüyle Kristen Stewart
Avcı rolüyle Chris Hemsworth
Kraliçe Ravenna rolüyle Charlize Theron
Prens William rolüyle Sam Clafflin
Küçük Ravenna rolüyleIzzy Meikle Small
Küçük Pamuk Prenses rolüyle Rafey Cassidy
Küçük William rolüyle Xavier Atkins
Greta rolüyle Lily Cole
Finn rolüyle Sam Spruel
William'in babasi rolüyle Vincent Regan
Kral Magnus rolüyle Noah Huntley
kraliçe Eleanor rolüyle Liberty Rose
-