Pamela Spence: Kimseyle bir derdim yok

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Pamela Spence, Etiler'de görüntülendi. Şarkıcı; "Avrupa Yakası'nda oturmadığım için çok nadir geliyorum buralara. Gayet yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İşim düştükçe bu yakaya geçiyorum" dedi. Tarzı hakkında da konuşan Pamela Spence, bu konuda şunları söyledi; "Ara ara tarz değişikliği yapıyorum. Saçlarımdaki boya 4 - 5 yıkamada zaten gidiyor. O yüzden pembe, mavi, mor..."

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"MENAJERİN İŞİ SAVUNMAK ZATEN"

Son dönemde oyuncular arasında yaşanan rekabet durumunu değerlendiren Pamela Spence, bu konudaki düşüncesini; "Ben çok takip etmem. Çok da hoşlanmam açıkçası magazinsel şeylerden ama bir menajer tabii ki kendi oyuncusunu savunmak zorunda. İşi bu zaten bence. Ben burada yanlış bir şey görmüyorum. Menajerimin beni kollaması gerekiyor zaten herkesten önce. Garip bir rekabet var demek değildir bu. Ne kadar iyi iş yaptığı ile alakalıdır bu. Benim kimseyle de bir derdim yok. Atışma, çekişme, kavga gibi şeyler de benlik değil" şeklinde ifade etti.