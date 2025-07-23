Pamela Anderson ve Liam Neeson arasında aşk iddiası

Pamela Anderson ile Liam Neeson, başrolleri paylaştıkları yeni filmleri 'The Naked Gun'ın Londra galasına katıldı. Rol arkadaşlarının poz verirken birbirlerine yakın ve samimi duruşları dikkat çekti. Neeson, bu yılın başlarında verdiği bir röportajda Anderson'ı sevdiğini itiraf etmesinin ardından, hayranları iki oyuncunun ilişki durumundan emin olamamıştı.

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1 Ağustos'ta vizyona girecek filmleri öncesinde galada buluşan ikilinin birbirlerine sarılarak ve birbirlerini öperek poz vermeleri, haklarında çıkan ilişki iddialarını alevlendirdi.

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Liam Neeson, bir süre verdiği bir röportajda, rol arkadaşı Anderson'la seks sahnelerini çekmenin filmin en sevdiği kısmı olduğu hakkında esprili bir yorum yapmıştı.

1990'larda dağınık saçları ve ağır makyajıyla tanınan, 2023'te makyaj yapmayı bırakan 58 yaşındaki Anderson, mor elbisesiyle; 73 yaşındaki Neeson da siyah tişörtle tamamladığı gri takımıyla kırmızı halıda büyük beğeni topladı.