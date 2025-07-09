Palau telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Palau'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Pasifik Okyanusu’nun kalbinde bulunan Palau, sporda ve dünya siyasetinde yoğun konuşulan ülkelerden biri değildir. Bu nedenle birçok kişi tarafından bilinmiyor olabilir. Ancak yine de yapılan plaj voleybolu turnuvalarıyla dikkatleri zaman zaman üzerine çeker. Küçük nüfusa sahip bu sakin ülke kendine ait bir alan adı uzantısına, telefon ve plaka koduna sahiptir. Detaylar yazının devamında…

PALAU TELEFON KODU NE?

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Palau telefon kodu + 680 olarak bilinir. Doğru bağlantının kurulmasını sağlayan bu numara, benzersiz ve sayısal bir kimlik olma niteliği taşır. Yurt dışından yapılan aramalarda diğer ülkelerden ayrılan bu kod hakkındaki bilgiye ulaşmak isteyen birçok internet kullanıcısı vardır. Kişiler ve kurumlar için iletişim açısından önemli bir yere sahip olan numaranın yanlış çevrilmesi durumunda farklı ülkelere arama yapılma riski vardır. Sonuç olarak, Palau için belirlenen + 680 kodu önemli bir role sahiptir.

PALAU PARA BİRİMİ NE?

Palau para pirimi de kullanıcılar tarafından yoğun olarak merak edilir. Söz konusu ülkenin resmi para birimi ise Amerikan Doları yani USD’dir. Kendi merkez bankası olmayan ülke, Amerika Birleşik Devletleri ile özel ilişkiye sahip olduğundan doları doğrudan kullanır. Söz konusu sistem, dış ticaret için sabit bir para birimi sunar ve avantajlıdır. Ayrıca turizm gelirlerinin yönetilmesine de katkı sağlar.

PALAU PLAKA KODU NE? Palau plaka kodu özel bir şekilde belirlenmemiştir. Araç plakalarında özel bir kod kullanmasa da eyaletlerinin kendi tasarımına uygun renkli plaka sistemleri mevcuttur. Renkli plaka sistemi, kişilerin hangi eyalette olduklarını anlamalarını sağlayan yerel bir sembol niteliğindedir. Ayrıca estetik açıdan da oldukça dikkat çekicidir. Bunun yanı sıra yerel yönetim bazlı plaka çeşitliliği de göze çarpar. PALAU HANGİ ALAN ADI UZANTISI? Palau hangi alan adı uzantısı resmi olarak “.pw” olarak geçer. Bu uzantı kodu, söz konusu ülkenin internet üzerindeki kimliği olma niteliği taşır. Son dönemlerde bu alan adı uzantısının “Professional Web” olarak pazarlandığı da bilinenler arasındadır. Tam da bu noktada global çapta yazılımcı ve teknoloji şirketleri de bu alan adı uzantısını kullanmaya başlamıştır. PALAU HAKKINDA BİLGİLER Ülkenin yalnızca 20 bini aşkın nüfusu vardır. Bu nedenle dünya üzerinde çok fazla bileni yoktur. Palau ülkesinin en çok dikkat çeken yönü eşsiz doğasıdır. Doğal zenginlikleriyle dalgıçların gözdesi olan bir ülke olmuştur. Palau’nun başkenti ise Ngerulmud’dur. Dünya üzerindeki en az nüfusa sahip başkentlerden biri olma niteliği taşır.

Palau ülkesi; Çevreci yasalarıyla dünya genelinde öne çıkmıştır.

Plastik kullanımına kısıtlama getiren ilk ülkelerden biri olma bayrağını taşır.

500’ün üzerinde mercan adasından meydana gelen bir takımadadır.

Amerika Birleşik Devletleri ile serbest ilişki anlaşması bulunur.

Askeri ve dış politika alanlarında ABD’ye bağlıdır.

Ülkede biyoçeşitliliğin korunmasına yüksek oranda önem verilir.

Ülkenin resmi para birimi USD dolarıdır.

İç işlerinde bağımsız bir ülkedir.

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