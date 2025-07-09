Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Palau telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Palau'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Palau telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Palau'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Telefon kodu, bir ülkenin uluslararası iletişimde tanınmasını sağladığından yoğun olarak merak edilir. Bunlardan biri de Palau telefon kodu olarak öne çıkar. Başında + olan bu numara, ülke dışındaki kişilerin yaptığı aramaların mümkün olmasını sağlar. Peki Palau telefon kodu ne? Plaka kodu kaç? Para birimi ne? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 17:28 Güncelleme: 09.07.2025 - 17:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Palau telefon kodu, plaka kodu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Pasifik Okyanusu’nun kalbinde bulunan Palau, sporda ve dünya siyasetinde yoğun konuşulan ülkelerden biri değildir. Bu nedenle birçok kişi tarafından bilinmiyor olabilir. Ancak yine de yapılan plaj voleybolu turnuvalarıyla dikkatleri zaman zaman üzerine çeker. Küçük nüfusa sahip bu sakin ülke kendine ait bir alan adı uzantısına, telefon ve plaka koduna sahiptir. Detaylar yazının devamında…

        PALAU TELEFON KODU NE?

        Palau telefon kodu + 680 olarak bilinir. Doğru bağlantının kurulmasını sağlayan bu numara, benzersiz ve sayısal bir kimlik olma niteliği taşır. Yurt dışından yapılan aramalarda diğer ülkelerden ayrılan bu kod hakkındaki bilgiye ulaşmak isteyen birçok internet kullanıcısı vardır. Kişiler ve kurumlar için iletişim açısından önemli bir yere sahip olan numaranın yanlış çevrilmesi durumunda farklı ülkelere arama yapılma riski vardır. Sonuç olarak, Palau için belirlenen + 680 kodu önemli bir role sahiptir.

        PALAU PARA BİRİMİ NE?

        Palau para pirimi de kullanıcılar tarafından yoğun olarak merak edilir. Söz konusu ülkenin resmi para birimi ise Amerikan Doları yani USD’dir. Kendi merkez bankası olmayan ülke, Amerika Birleşik Devletleri ile özel ilişkiye sahip olduğundan doları doğrudan kullanır. Söz konusu sistem, dış ticaret için sabit bir para birimi sunar ve avantajlıdır. Ayrıca turizm gelirlerinin yönetilmesine de katkı sağlar.

        PALAU PLAKA KODU NE?

        Palau plaka kodu özel bir şekilde belirlenmemiştir. Araç plakalarında özel bir kod kullanmasa da eyaletlerinin kendi tasarımına uygun renkli plaka sistemleri mevcuttur. Renkli plaka sistemi, kişilerin hangi eyalette olduklarını anlamalarını sağlayan yerel bir sembol niteliğindedir. Ayrıca estetik açıdan da oldukça dikkat çekicidir. Bunun yanı sıra yerel yönetim bazlı plaka çeşitliliği de göze çarpar.

        PALAU HANGİ ALAN ADI UZANTISI?

        Palau hangi alan adı uzantısı resmi olarak “.pw” olarak geçer. Bu uzantı kodu, söz konusu ülkenin internet üzerindeki kimliği olma niteliği taşır. Son dönemlerde bu alan adı uzantısının “Professional Web” olarak pazarlandığı da bilinenler arasındadır. Tam da bu noktada global çapta yazılımcı ve teknoloji şirketleri de bu alan adı uzantısını kullanmaya başlamıştır.

        PALAU HAKKINDA BİLGİLER

        Ülkenin yalnızca 20 bini aşkın nüfusu vardır. Bu nedenle dünya üzerinde çok fazla bileni yoktur. Palau ülkesinin en çok dikkat çeken yönü eşsiz doğasıdır. Doğal zenginlikleriyle dalgıçların gözdesi olan bir ülke olmuştur. Palau’nun başkenti ise Ngerulmud’dur. Dünya üzerindeki en az nüfusa sahip başkentlerden biri olma niteliği taşır.

        Palau ülkesi;

        • Çevreci yasalarıyla dünya genelinde öne çıkmıştır.
        • Plastik kullanımına kısıtlama getiren ilk ülkelerden biri olma bayrağını taşır.
        • 500’ün üzerinde mercan adasından meydana gelen bir takımadadır.
        • Amerika Birleşik Devletleri ile serbest ilişki anlaşması bulunur.
        • Askeri ve dış politika alanlarında ABD’ye bağlıdır.
        • Ülkede biyoçeşitliliğin korunmasına yüksek oranda önem verilir.
        • Ülkenin resmi para birimi USD dolarıdır.
        • İç işlerinde bağımsız bir ülkedir.
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Boğaz'daki kaçak yapılara büyük yıkım kararı
        Boğaz'daki kaçak yapılara büyük yıkım kararı
        Sıcak İstanbul! Güneşten kaçtık!
        Sıcak İstanbul! Güneşten kaçtık!
        Murat Çalık hastaneye sevk edildi
        Murat Çalık hastaneye sevk edildi
        Tek şarj ile 1200 km rekoru
        Tek şarj ile 1200 km rekoru
        Dondurucudaki bebek cansız bedeninin annesi tespit edildi!
        Dondurucudaki bebek cansız bedeninin annesi tespit edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kartalkaya'da 3'üncü gün! Savunmalar devam ediyor
        Kartalkaya'da 3'üncü gün! Savunmalar devam ediyor
        TFF açıkladı: Stadyumlara girişte yeni dönem!
        TFF açıkladı: Stadyumlara girişte yeni dönem!
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Orkun Kökçü'de sona doğru!
        Orkun Kökçü'de sona doğru!
        Aşkla moral arıyor
        Aşkla moral arıyor
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        Osimhen'de mutlu son!
        Osimhen'de mutlu son!
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        Taremi sürprizi!
        Taremi sürprizi!
        Birlikte görüntülendiler
        Birlikte görüntülendiler
        Riskli bölgelerde yaşayanlara kene uyarısı: Halsizlik, kas ağrısı, ateş varsa dikkat!
        Riskli bölgelerde yaşayanlara kene uyarısı: Halsizlik, kas ağrısı, ateş varsa dikkat!
        Ceketin altında Irina var
        Ceketin altında Irina var
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
        Habertürk Anasayfa