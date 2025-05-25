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        Haberler Dünya Asya-Pasifik Pakistan'da şiddetli yağış ve fırtına: 13 ölü | Dış Haberler

        Pakistan'da şiddetli yağış ve fırtına: 13 ölü

        Pakistan'ın Pencap eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti, 92 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 06:24 Güncelleme: 25.05.2025 - 06:25
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        Pakistan'da şiddetli yağış ve fırtına: 13 ölü
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        Pakistan Bölgesel Afet Yönetim İdaresi (PDMA), eyaleti etkisi altına alan olumsuz hava koşullarına ilişkin açıklama yaptı.

        AA'nın Dawn gazetesine dayandırdığı habere göre açıklamada, eyaletin çeşitli bölgelerinde şiddetli yağış ve fırtınanın yol açtığı kazalarda 13 kişinin hayatını kaybettiği, 92 kişinin de yaralandığı bildirildi.

        Can kayıplarına çoğunlukla hasar görmüş bina ve çatıların çökmesinin neden olduğu kaydedilen açıklamada, 1 kişinin ise yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Pakistan
        #haberler
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