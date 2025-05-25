Pakistan'da şiddetli yağış ve fırtına: 13 ölü

Pakistan Bölgesel Afet Yönetim İdaresi (PDMA), eyaleti etkisi altına alan olumsuz hava koşullarına ilişkin açıklama yaptı.

AA'nın Dawn gazetesine dayandırdığı habere göre açıklamada, eyaletin çeşitli bölgelerinde şiddetli yağış ve fırtınanın yol açtığı kazalarda 13 kişinin hayatını kaybettiği, 92 kişinin de yaralandığı bildirildi.

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Can kayıplarına çoğunlukla hasar görmüş bina ve çatıların çökmesinin neden olduğu kaydedilen açıklamada, 1 kişinin ise yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.