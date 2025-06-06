Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        95
        Fenerbahçe
        FB
        84
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        64
        Beşiktaş
        BJK
        62
        Rams Başakşehir
        İBFK
        54
        ikas Eyüpspor
        EYP
        53
        Trabzonspor
        TS
        51
        Göztepe
        GÖZ
        50
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        Kasımpaşa
        KSM
        47
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        45
        Bellona Kayserispor
        KYS
        45
        Gaziantep FK
        GFK
        45
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        44
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        37
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        26
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Basketbol NBA Pacers, final serisinde 1-0 öne geçti! - Basketbol Haberleri

        Pacers, final serisinde 1-0 öne geçti!

        NBA finalinde Oklahoma City Thunder, sahasında Indiana Pacers'ı konuk etti. Deplasman ekibi mücadeleden 111-110 galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 09:05 Güncelleme: 06.06.2025 - 09:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pacers, final serisinde 1-0 öne geçti!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Oklahoma City Thunder'ı 111-110 yenen Indiana Pacers, seride 1-0 öne geçti.

        Paycom Center'da Pacers'ı ağırlayan Thunder, ikinci yarıda üstünlüğü ele geçiren rakibi karşısında sahadan 1 sayı farkla yenik ayrıldı.

        Pacers'ta Pascal Siakam 19 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparken, Obi Toppin 17 ve Myles Turner 15 sayılık katkı verdi.

        Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 38 sayı, 5 ribaunt, 3 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

        Serinin ikinci maçı, 9 Haziran Pazartesi günü TSİ 03.00'te Thunder'ın ev sahipliğinde oynanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli: Darbeler anayasası yok edilmeli
        Bahçeli: Darbeler anayasası yok edilmeli
        Müşterisi rica etti... Kurban fotoğrafı ölümü oldu!
        Müşterisi rica etti... Kurban fotoğrafı ölümü oldu!
        43 dakikalık gecikme... Velayet alındı!
        43 dakikalık gecikme... Velayet alındı!
        Osimhen'e resmi teklif!
        Osimhen'e resmi teklif!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! İstenen ceza belli oldu!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! İstenen ceza belli oldu!
        "4.8 Gökçeada KAF'ı etkileyebilir" Yer bilimci Naci Görür sitem etti!
        "4.8 Gökçeada KAF'ı etkileyebilir" Yer bilimci Naci Görür sitem etti!
        Farklı ülkelerin kurban bayramı gelenekleri!
        Farklı ülkelerin kurban bayramı gelenekleri!
        Kurban Bayramı'nın ilk gününde hava nasıl olacak?
        Kurban Bayramı'nın ilk gününde hava nasıl olacak?
        Hangi firma hangi Yunan Adasına nereden kalkıyor?
        Hangi firma hangi Yunan Adasına nereden kalkıyor?
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Trump ile Musk arasında kavga büyüyor!
        Trump ile Musk arasında kavga büyüyor!
        Kızıl saç ve mavi göz nasıl mümkün oluyor?
        Kızıl saç ve mavi göz nasıl mümkün oluyor?
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        Yine yeniden Sacha Boey!
        Yine yeniden Sacha Boey!
        Estetik yaptırdı, felç oldu
        Estetik yaptırdı, felç oldu
        İspanya, Uluslar Ligi'nde finalde!
        İspanya, Uluslar Ligi'nde finalde!
        Kulis isteklerini açıkladı
        Kulis isteklerini açıkladı
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Habertürk Anasayfa