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        Haberler Magazin Ozzy Osbourne'un kızına sürpriz evlilik teklifi - Magazin haberleri

        Veda konserinde evlilik teklifi

        Ozzy Osbourne, memleketi Birmingham'da düzenlenen veda konseriyle son kez sahneye çıktı. Gecede, kızı Kelly Osbourne ise sevgilisi Sid Wilson'dan sürpriz bir evlilik teklifi aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2025 - 10:57 Güncelleme: 08.07.2025 - 10:57
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        Veda konserinde evlilik teklifi
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        İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ozzy Osbourne, 20 yıl aradan sonra orijinal Black Sabbath kadrosuyla memleketi İngiltere'nin Birmingham şehrinde son kez sahneye çıktı.

        Gecede Metallica, Guns N’ Roses, Slayer, Pantera, Gojira, Alice in Chains, Lamb of God, Halestorm ve Steven Tyler gibi dünya çapında tanınan gruplar da sahneye çıktı.

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        Ancak konserin kulisinde yaşanan sürpriz gelişmeler de geceye damgasını vurdu.

        Uzun süredir müzisyen Sid Wilson ile birliktelik yaşayan 48 yaşındaki Kelly Osbourne, sosyal medya hesabından büyük bir mutluluğu takipçileriyle paylaştı. Wilson’dan evlilik teklifi aldığını; "Dün akşam böyle bir şey yaşandı." notuyla duyuran Kelly, sevenlerini heyecanlandırdı.

        2022 yılından beri birlikte olan çiftin bir erkek çocukları bulunuyor.

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        #Ozzy Osbourne
        #Kelly Osbourne
        #Sid Wilson

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