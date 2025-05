CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'na katıldı.

Sosyalist Enternasyonal'in altı ayda bir düzenlenen Konsey Toplantısı, CHP ev sahipliğinde İstanbul'da devam ediyor. Toplantının ikinci gününde Özgür Özel açıklamalarda bulundu. Özel, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "Değerli konuklar, değerli yoldaşlar, sizleri üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan, ortasından bir nehir değil deniz geçen şehirden selamlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz" dedi.

Özgür özel, "Dünyada neoliberal ekonomik anlayışı savunan iktidarlar, milletler ve sınıflar arasındaki ekonomik eşitsizlikleri devasa boyutlara taşıdı. Dünyanın bir kısmı doymak bilmez bir tüketim toplumuna dönüşürken, diğer kısmını yoksulluğa, hatta açlığa mahkum ettiler. İklim krizinin, göç sorununun ve bunlara bağlı birçok sorunun derinleşmesine ağır katkılarda bulundular. Zaten yaralı olan dünyanın ruhunu daha da kanattılar. Bugün bu yaralı ruhun iyileşmesi için derin bir şefkate ihtiyaç var. Bu şefkatin kaynağı ise her daim yoksulların, mağdurların yanında durmuş olan sosyal demokrasi ve sosyalizmden başkası değildir. Bu sebeple dünya, bugün her zamankinden daha fazla biz sosyal demokratlara ve sosyalistlere gereksinim duymaktadır" diye konuştu.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş hakkında konuşan Özel "İçinde bulunduğumuz coğrafya ne yazık ki çoklu kriz ve çatışmaların neredeyse her türlüsünün yaşandığı bir bölgedir. Bu şehrin kuzeyinde Ukrayna'da yaklaşık üç yıldır süren savaş, çatışma ve işgal var. Güney sınırımızın hemen ilerisinde Gazze'de ise devam eden bir katliam, bir soykırım var; sınırdaş olduğumuz Suriye'de yaşanan belirsizlik ve çatışmalar, daha güneyde Yemen'de, doğumuzda Libya'da artan istikrarsızlık. Şu an devam eden çatışmalardan; Ukrayna'daki kanlı çatışmalardan önce ateşkes, sonra da iki tarafın iradesiyle kabul edecekleri kalıcı bir çözümle sonuçlanmasını umut ediyoruz. Bu yönde gösterilen tüm çabaları son derece değerli buluyorum" dedi.

'ERDOĞAN, HER ŞEYİ HESAP ETSE DE HALKIMIZI HESABA KATAMADI'

Özel, "Bu şehirde yaptığı darbe girişiminden sonra bir kişinin cumhurbaşkanı adayı olması için Türkiye'de gerekli şart olan üniversite diplomasını iptal ettirdi. Sevgili Ekrem İmamoğlu'nun şu anda hiçbir ceza almasa bile İdare Mahkemesi bu işlemi iptal etmezse Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamıyor. Erdoğan, her şeyi hesap etse de halkımızı hesaba katamadı. Çünkü Türkiye'de tüm demokratlar bu darbeye karşı ayağa kalktık. 81 ilimizde bu hukuksuzluğa karşı kitlesel gösteriler düzenlenmeye başladı. Ancak iktidar, bu gösterileri şiddetle bastırmak istedi. Binlerce insanımızı gözaltına aldı, yüzlercesini tutukladı. Sadece ilk günlerde 302 üniversite öğrencisi tutuklandı ve 10 günlük bayram tatilini ailelerinden uzakta, Silivri zindanlarında geçirdiler. Demokrasiye inanan milyonlar mücadeleden vazgeçmedi. O günden bugüne kadar her çarşamba İstanbul'un bir ilçesinde bir gece mitingi ve her hafta sonu bir ilde büyük bir il mitingi yaparak tepkileri ayakta tutmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

EKREM İMAMOĞLU'NUN MEKTUBU OKUNDU

Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mektubu okundu. İmamoğlu mektubunda "Milyonlarla demokrasi ve adalet talebinde buluştuğum için siyasi tutukluyum. Tarihin bize söylediği nettir; otokrasiler yenilmez değildir. Geçmişte yenildiler, yine yenilecekler. Sosyalist Enternasyonal, bunu çok iyi bilir" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun mektubu sonrası 'Free İmamoğlu' pankartları kaldırıldı.