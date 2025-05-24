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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Özgür Özel Sosyalist Enternasyonel'de konuştu! İmamoğlu açıklaması | Son dakika haberleri

        Özgür Özel Sosyalist Enternasyonel'de konuştu! İmamoğlu açıklaması

        CHP lideri Özgür Özel, İstanbul'da düzenlenen Sosyalist Enternasyonel Konsey Toplantısı'nda Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunu gündeme getirdi. Özel konuşmasında, "Türkiye'de de şu anda 'Terörsüz Türkiye' sloganı altında ancak bizim 'Terörsüz ve demokratik Türkiye' diye destek vereceğimizi açıkladığımız bir süreç var. Bu sürecin Türkiye'de terörü bitirmesi, çatışmaların olmaması, bundan sonra Kürt- Türk hiçbir annenin gözünün yaşının akmaması umudu var. Yaşadığımız bütün zorluklara, gördüğümüz bütün baskılara rağmen bu sürece sosyal demokratlara yakışır, en olumlu katkıyı veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 15:17 Güncelleme: 24.05.2025 - 15:17
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        Özel'den İmamoğlu ve süreç mesajı
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'na katıldı.

        Sosyalist Enternasyonal'in altı ayda bir düzenlenen Konsey Toplantısı, CHP ev sahipliğinde İstanbul'da devam ediyor. Toplantının ikinci gününde Özgür Özel açıklamalarda bulundu. Özel, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "Değerli konuklar, değerli yoldaşlar, sizleri üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan, ortasından bir nehir değil deniz geçen şehirden selamlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz" dedi.

        'DÜNYADA SOSYAL DEMOKRATLARA HER ZAMANKİNDEN FAZLA İHTİYAÇ VAR'

        Özgür özel, "Dünyada neoliberal ekonomik anlayışı savunan iktidarlar, milletler ve sınıflar arasındaki ekonomik eşitsizlikleri devasa boyutlara taşıdı. Dünyanın bir kısmı doymak bilmez bir tüketim toplumuna dönüşürken, diğer kısmını yoksulluğa, hatta açlığa mahkum ettiler. İklim krizinin, göç sorununun ve bunlara bağlı birçok sorunun derinleşmesine ağır katkılarda bulundular. Zaten yaralı olan dünyanın ruhunu daha da kanattılar. Bugün bu yaralı ruhun iyileşmesi için derin bir şefkate ihtiyaç var. Bu şefkatin kaynağı ise her daim yoksulların, mağdurların yanında durmuş olan sosyal demokrasi ve sosyalizmden başkası değildir. Bu sebeple dünya, bugün her zamankinden daha fazla biz sosyal demokratlara ve sosyalistlere gereksinim duymaktadır" diye konuştu.

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        ÜLKELER ARASI SAVAŞLAR HAKKINDA KONUŞTU

        Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş hakkında konuşan Özel "İçinde bulunduğumuz coğrafya ne yazık ki çoklu kriz ve çatışmaların neredeyse her türlüsünün yaşandığı bir bölgedir. Bu şehrin kuzeyinde Ukrayna'da yaklaşık üç yıldır süren savaş, çatışma ve işgal var. Güney sınırımızın hemen ilerisinde Gazze'de ise devam eden bir katliam, bir soykırım var; sınırdaş olduğumuz Suriye'de yaşanan belirsizlik ve çatışmalar, daha güneyde Yemen'de, doğumuzda Libya'da artan istikrarsızlık. Şu an devam eden çatışmalardan; Ukrayna'daki kanlı çatışmalardan önce ateşkes, sonra da iki tarafın iradesiyle kabul edecekleri kalıcı bir çözümle sonuçlanmasını umut ediyoruz. Bu yönde gösterilen tüm çabaları son derece değerli buluyorum" dedi.

        Ayrıca İsrail ve Filistin arasında hala devam eden savaş hakkında da konuşan Özel, "Yine Gazze'deki katliamların sonlandırılması çağrısında bulunuyorum. Gazze'de öldürülen Filistinlilerin sayısı 50 bini aşmıştır. Yalnızca son hafta içinde 370 Filistinli öldürülmüştür. Çocuk, kadın, 370 Filistinli… Dünyanın herhangi bir gelişmiş ülkesinde 370 civciv aynı anda bilinmedik bir sebepten ölse o ülkede ülkeyi yönetenler alarma geçerler ve herkes kaygılanır. Hemen yanı başımızda bir hafta içinde 370 kadın ve bebek öldü. Bunu bütün yoldaşların en yüksek sesle ve bütün coğrafyalarda, tüm toplantılarda dile getirmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        ÖZEL'DEN İMAMOĞLU MESAJI

        Özel, "Seçimle göreve gelen, ancak seçimle gitmek istemeyen Sayın Erdoğan en büyük rakibine karşı darbe yapmıştır. İşte Türkiye 19 Mart'ta sabahleyin bir sivil darbeye uyanmıştır. Sayın İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladıktan sonra siyasi talimatla yargı eliyle hedef alınmıştır. Bulunduğumuz şehrin, İstanbul'un üç kez seçilmiş Belediye Başkanı ve partimizin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu 19 Mart'ta yüzlerce polis tarafından evi basılarak gözaltına almıştır. Bunun yanında İstanbul'daki beş belediye başkanımız daha tutukludur. İki belediyemize kayyum atanmıştır. Bizimle birlikte bu salonda bulunan DEM Parti'nin Sayın Eş Genel Başkanı da var. Birazdan kendisini de dinleyeceğiz. Onların geçen dönem çok yüksek oylarla seçtirdikleri 49 belediye başkanına terör gerekçesiyle kayyum atanmıştı. Bu dönemde halen daha 10'un üzerinde belediye başkanlarına kayyum atandı. O süreçte de hep dayanışma içinde olduk. Bu süreçte de olacağız. Türkiye'de de şu anda 'Terörsüz Türkiye' sloganı altında ancak bizim 'Terörsüz ve demokratik Türkiye' diye destek vereceğimizi açıkladığımız bir süreç var. Bu sürecin Türkiye'de terörü bitirmesi, çatışmaların olmaması, bundan sonra Kürt- Türk hiçbir annenin gözünün yaşının akmaması umudu var. Yaşadığımız bütün zorluklara, gördüğümüz bütün baskılara rağmen bu sürece sosyal demokratlara yakışır, en olumlu katkıyı veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bunu da kayda geçirmek isterim" dedi.

        'ERDOĞAN, HER ŞEYİ HESAP ETSE DE HALKIMIZI HESABA KATAMADI'

        Özel, "Bu şehirde yaptığı darbe girişiminden sonra bir kişinin cumhurbaşkanı adayı olması için Türkiye'de gerekli şart olan üniversite diplomasını iptal ettirdi. Sevgili Ekrem İmamoğlu'nun şu anda hiçbir ceza almasa bile İdare Mahkemesi bu işlemi iptal etmezse Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamıyor. Erdoğan, her şeyi hesap etse de halkımızı hesaba katamadı. Çünkü Türkiye'de tüm demokratlar bu darbeye karşı ayağa kalktık. 81 ilimizde bu hukuksuzluğa karşı kitlesel gösteriler düzenlenmeye başladı. Ancak iktidar, bu gösterileri şiddetle bastırmak istedi. Binlerce insanımızı gözaltına aldı, yüzlercesini tutukladı. Sadece ilk günlerde 302 üniversite öğrencisi tutuklandı ve 10 günlük bayram tatilini ailelerinden uzakta, Silivri zindanlarında geçirdiler. Demokrasiye inanan milyonlar mücadeleden vazgeçmedi. O günden bugüne kadar her çarşamba İstanbul'un bir ilçesinde bir gece mitingi ve her hafta sonu bir ilde büyük bir il mitingi yaparak tepkileri ayakta tutmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

        EKREM İMAMOĞLU'NUN MEKTUBU OKUNDU

        Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mektubu okundu. İmamoğlu mektubunda "Milyonlarla demokrasi ve adalet talebinde buluştuğum için siyasi tutukluyum. Tarihin bize söylediği nettir; otokrasiler yenilmez değildir. Geçmişte yenildiler, yine yenilecekler. Sosyalist Enternasyonal, bunu çok iyi bilir" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun mektubu sonrası 'Free İmamoğlu' pankartları kaldırıldı.

        Toplantıda İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de konuşma yaptı.

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