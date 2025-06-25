Özgür Özel'den erken seçim çağrısı

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP her hafta miting düzenlemeye devam ediyor. İstanbul’daki ilk miting Şişli'de düzenlenmişti. Ardından Beylikdüzü, Başakşehir, Beyazıt Meydanı, Silivri, Pendik, Esenler ve Gaziosmanpaşa'da gerçekleştirilen mitinglerin sonuncusu Büyükçekmece'de gerçekleşti. Saat 20.30'da başlayan miting, Büyükçekmece Kent Meydanı'nda yapıldı.Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Burada, 19 Mart’tan sonra korkuyu evde bırakanlar var. 19 Mart darbesine karşı direnenler, itiraz edenler, seçtikleri belediye başkanına sahip çıkanlar, bu meydanda korkmayanlar, yılmayanlar, diz çökmeyenler var.

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Bütün arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz. Ve bu meydanları her seferinde kararlılıkla dolduran sizlerle gurur duyuyoruz.

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"BİZ KAZANACAĞIZ"

Elbette başaracağız; başarmanın üç şartı var: Birincisi, olmazsa olmazı: ahlaki üstünlük; Ahlaki üstünlük bizde. Sandıktan biz çıkmışız; Hizmeti biz yapmışız; Milletten kaçmamışız; Yine sandığa gitmişiz, yine kazanmışız; Ahlaki üstünlük bizde... Psikolojik üstünlük bizde.... Çoğunluk enerjisi bizde. Biz kazanacağız.

Bugün buraya Silivri’den geldim: Silivri’de Hasan Akgün Başkanımızı ziyaret ettim. Biraz önce onun adına kıymetli eşine, değerli torununa sarıldım, selamlar getirdim. Ama Hasan Başkan’ın en büyük selamı, gözünden bile sakındığı Büyükçekmece’yedir… sizleredir.

"BÜYÜKÇEKMECE’DE TAM 7 KEZ SEÇİME GİRDİ, 7 KEZ SEÇİLDİ" Bu, sizin bildiğiniz, benim bildiğim ama Türkiye’nin duyması gereken bir hikayedir. Hasan Akgün, burada Büyükçekmece’de tam 7 kez seçime girdi, 7 kez seçildi: Hasan Akgün, ANAP'tan seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi’nde Baykal aday gösterdi, seçildi. Kemal Bey aday gösterdi, seçildi. Biz aday gösterdik, yine seçildi. 31 yıldır belediye başkanı olarak, 50 yıldır belediyeci olarak, çocuk yaşından beri buraya, buralara, sizlere hizmet etti. REKLAM Bugün de konuştuk, gülüştük; Bu dönem Ekrem Başkan’la birlikte dedik ki: "Hasan Abi, 30 yıl yaptı, değişim diyoruz. Bir genç arkadaşa görevi versin. Hasan Başkan’a başka bir görev tanımlayalım. Belediye başkanlarının abisi olarak, genel koordinatör olarak onlara katkı sağlasın, tecrübelerini aktarsın." Allah var, Hasan Başkan da "olmaz" demedi. Yani biz Hasan Başkan’dan vazgeçtik Büyükçekmece için… Hasan Başkan kendinden vazgeçti. 'Bunca yıl yaptım, nasıl derseniz öyle yapalım. Nerede derseniz partim için çalışırım' dedi.

"BÜYÜKÇEKMECE VAZGEÇMEDİ" Ama anketi bir yaptık ki… Hasan Başkan’dan kim vazgeçmedi? Siz vazgeçmediniz. Büyükçekmece vazgeçmedi: Memnuniyet oranı: yüzde 65. Altı sefer seçilmiş, en az iki kişiden birinin oyunu almış. Kimi koyduysak ankete, Büyükçekmece ‘Hasan Akgün’ dedi, başka bir şey demedi... Özal’ın adayı, Ecevit’in başkanı, Baykal’ın adayı, Kemal Bey’in adayı, Bizim adayımız… Ama sizin göz bebeğiniz. Siz bırakmıyorsunuz. Geçen sene Mart’ta, 30 yılı tamamlayınca, “yeter” demiş. Otuz yıl boyunca – çoğu, hatta tamamı – muhalefetteki hizmetlerinde, Erdoğan İBB Başkanı iken, kendi grubunun başkanıyken başlamış, çalışmış, defalarca denetlenmiş. Otuz yıl boyunca buraya binlerce müfettiş gelmiş, incelemiş, hiçbir kusur bulmamış. REKLAM Şimdi bu sene… Yedinci döneminde gelmişler Hasan Başkan’da kusur bulacaklar; kara çalacaklar. Bakın, buldukları "kusur"u ben söyleyeyim: Türkiye duysun. Bu ilçenin tanınmış müteahhitlerinden biri, inşaat yaparken yapması gereken fore kazıkları çakmamış. Vatandaşın biri de bunu CİMER’e şikayet etmiş. CİMER almış, buraya yollamış. Hasan Başkan gitmiş baktırmış; kazıkları çakmamış. İnşaatı mühürlemiş.

Müteahhit mahkemeye gitmiş, mahkeme Hasan Başkan’ı haklı bulmuş. Ama bu süreçte, ona buna iftira at kampanyasında, bu müteahhiti almışlar, “Hasan Başkan benden rüşvet istedi, vermeyince inşaatımı mühürledi” diyor. "SERT KAYAYA ÇARPTINIZ" Buradan savcıya, başsavcıya sesleniyorum. Dedim ya: “Sert kayaya çarptınız.” Şimdi yaz o iddianameyi; görelim bakalım müteahhidin söylediğini. CİMER’e şikayet var. Yollayan CİMER. Mühürleyen belediye. Mahkeme Hasan Başkan’ı haklı buluyor. Ama siz, iftiracı üzerinden ifade verdir diyorsunuz. REKLAM İkinci bir husus… Yine bir başka müteahhit… Bir AVM var, emsal artışı istiyor. AVM olacak ama bu emsal artışından müteahhit yararlanacak. Hasan Başkan diyor ki: “Bunu veririm ama 45 derslikli bir Kız Meslek Lisesi yaparsın.” Müteahhit kabul ediyor. Resmi protokol yapıyorlar. 45 derslikli Kız Meslek Lisesi karşılığında AVM’ye emsal veriliyor. Savcı bunun adına ‘rüşvet’ diyor. Ey savcı. Eğer bu rüşvetse… İstanbul’da ne AVM’ler ne gökdelenler diktiniz… Tayyip Erdoğan diyor ya: “Bu şehre ihanet ettik, ben dahil ihanet ettik.” Geldiklerinde 4 gökdelen vardı, şimdi 257 tane.

O artışlardan ayakkabı, çikolata kutuları; elbise askıları doldu. “Babacığım, sıfırladım” dedi o da oldu. Hasan Akgün, cebine bir lira koymamış, 45 derslikli Kız Meslek Lisesi yaptırmış. Eğer suçu buysa: Helal olsun Hasan Başkan’a. "CESARETİN VARSA GETİR SANDIĞI" Adını koyalım... Bugün, bugün çıkan anketlerde, kararsızlar dağıtılmadan Adalet ve Kalkınma Partisi yüzde 30’un altında. Cumhuriyet Halk Partisi ise kararsızlar dağıtılmadan 4–4,5 puan önde; dağıtılınca 6–7 puan ileride. Cumhuriyet Halk Partisi, çok partili dönemde, 1977’deki yüzde 41,5’lik oy oranına en yakın durumda: Yüzde 40’ın üstünde. Şimdi Erdoğan’a sesleniyorum: Benim adayım belli; sandığı istiyoruz... Oyumuz belli; Oyun belli. 2 Kasım Pazar günü çık karşımıza, getir sandığı. Seni yüzde 29’la orada oturtmam! Milletten kaçamazsın. Cesaretin varsa, hodri meydan: getir sandığı!" *Haberin görselleri DHA ve AA tarafından servis edilmiştir.