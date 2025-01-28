Özgür Özel'den DEM Parti’li Bakırhan'a taziye ziyareti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, babası Ali Bakırhan'ı kaybeden DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a taziye ziyareti gerçekleştirdi.
Giriş: 28.01.2025 - 21:15 Güncelleme: 28.01.2025 - 21:15
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, kısa süre önce babası Ali Bakırhan’ın vefat ettiği DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’a DEM Parti Genel Merkezinde taziye ziyaretinde bulundu.
Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaret, yaklaşık 1 saat sürdü.
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