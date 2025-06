Özel: Aday olmak istiyorsa buyursun gelsin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, her hafta bir il ve İstanbul’un bir ilçesinde düzenlenen ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingi bugün Antalya’da düzenlendi. Özgür Özel Antalya Havalimanı’nda partinin genel merkez ve il yöneticileri, belediye başkanları, milletvekilleri ve partililer tarafından karşılandı.

Özgür Özel’in Antalya mitinginde CHP’li milletvekilleri tarafından Tophane falezlerden Yat Limanı’na iniş yapılan asansörün bulunduğu yerde, üzerinde Ekrem İmamoğlu’nun da resminin olduğu ‘Free İmamoğlu’ pankartı açtı. Özel, pankartın fotoğraflarını, “Siz, sokakları yasakladınız, biz her gün daha çoğaldık. Siz, Ekrem İmamoğlu’nun posterlerini İstanbul’da yasakladınız, biz tüm Türkiye’ye astık. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Bugün, Antalya Tophane” diye sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunduğu miting alanında parti üst düzey yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları ve çevre illerin parti yöneticilerince selamlama yapıldı. Miting alanında, Konyaaltı Belediyesi’nden çıkartılan işçiler ve yakınları tarafından ‘Ben 14 yıldır çalışıyorum sen neredeydin Cem Kotan’, ’57 sadece bir sayı değildir, 57 ailenin emeği, onuru, geleceğidir’, ‘Çocuğum soruyor, anne işine ne oldu?’, ‘İşçi başkandan işçi kıyımı’ yazılı pankartlar açıldı.

Bugün Antalya'ya hep birlikte ayağa kalkmaya geldiklerini belirten Özgür Özel, bir Yörük dedenin, İmamoğlu’na söylemesi için ‘Hiçbir zalim çoban yıldızını söndüremez. Toroslar gibi dik dursun Ekrem. Toroslar gibi dik dursun’ şeklinde bir sözü olduğunu belirterek, “Umut Toroslardadır. Çoban Yıldızı çok parlaktır. Ama alaca karanlıkta görünmez olur. Ne zaman ki güneşin doğuşu yakındır o zaman gösterir kendini. İşte Ekrem başkan da şu an alaca karanlıkta 74 gündür bir zindanda tutuluyor. Ama her karanlığın bir aydınlığı, her derdin tasanın bir ferahlığı, her kötü günün güzel bir yarını vardır. Ekrem başkan bizim çoban yıldızımızdır. Günü geldiğinde öyle bir parlayacak ki zalimlere karşı, o zalimler neye uğradıklarını şaşıracaklar” dedi.

"ARTIK MİLLETİN GÜVENİ TÜKENMİŞ"

Artık arkasında milletin desteği olmayan bir iktidar olduğunu dile getiren Özgür Özel, “Olsaydı darbeye kalkışmaz, sandıktan korkmaz, artık milletin de devletin de itimat etmediği bir iktidar olduğunu itiraf etmezdi. Olsaydı üç savcının, üç gizli tanığın, ayarlanmış üç hakimin arkasına sığınmazdı. Artık milletin güveni tükenmiş, yaşlanmış bir iktidar var. Herkes bilsin ki bunlar bir avuçtur. Bir avuç insan bugün güzelim ülkeye ihanet etmektedir. Onlar bir avuç insansa, biz milyonlarız. Onlar azlar, biz çoğuz. Ve onlar koca koltuklarında küçülürken, siz milletimiz meydan meydan büyüyorsunuz. Bugün hiç şüphe yok ki burası da bir meclistir. Demokrasilerde millet vekaletini verdikten sonra öyle bir köşede oturmaz. Kendisiyle ilgili her konuda çıkar, konuşur, gerekirse meydana çıkar. Kendisiyle ilgili her konuda sözün ve kararın sahibi millettir. Eğer bir iktidar aldığı bu yetkileri kötüye kullanırsa, milleti karınca gibi ezmeye çalışırsa işte o zaman her sokak, her meydan, her fabrika birer meclistir. Bugün Kepez Meydanı da bir meclistir. Hem de milletin gerçek meclisidir” dedi.

"HİÇBİR İDDİALARINI İSPAT EDEMEDİLER"

Ekrem İmamoğlu’nun Sayıştay denetimlerinin hepsinden teker teker geçtiğini anlatan Özel, “Her şeyi didik didik ettiler ama hiçbir şey bulamadılar. Ne zaman ki cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı. İşte o zaman cuntayı kurdular. Darbe planlarını öne çektiler. Önce 18 Mart'ta bir iftar vaktinde 31 yıllık diplomasını iptal ettiler. Bunu yurt dışından gelenlere anlatınca inanamıyorlar, gözleri büyüyor, bir daha bir daha soruyorlar. Bundan 35 yıl önce İstanbul Üniversitesi ilan verdi gazetelere. Yatay geçiş isteyen öğrencileri davet etti, evraklarını aldı. İnceledi daha sonra kayıtlarını yaptı. Uygun dersleri saydı ki pek azını kabul etti. Geri kalanını bir daha okuttu ve onları mezun etti. Diplomalarını verdi ve 31 yıldır o diplomayla çalışıyorlar. Sadece Ekrem İmamoğlu'ndan korktuğu için bir dekanı lise mezununa çevirebilen bir anlayışla karşı karşıyayız. 74 gün geçti, halen daha hiçbir iddialarını ispat edemediler” dedi.