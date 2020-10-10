Magazin Hattı'nın haberine göre; Banyodan çıkan Özgü Namal, evde kalp krizi geçiren eşinin yerde cansız bedeniyle karşılaştı ve büyük bir şok yaşadı.

Oral, Muğla Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.