Özgecan'ın ölümünde bilirkişi raporu açıklandı!

DHA'nın haberine göre 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Bartu Can A.'nın olaya müdahale etmek için geç kaldığının belirtildiği raporda, "Bartu Can A.'nın, Özgecan'ın psikolojik sorunları olduğunu bilmesine rağmen 'kendimi atacağım' şeklindeki ikazını idrak etmediği ve ciddiye almadığı, bunun sonucunda olaya müdahalede geç kaldığı, yaşanan gecikme sebebiyle olayın meydana gelmesini engellemediği tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

AĞIR YARALANMIŞ VE HASTANEDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Özgecan'ın babası ve avukatlarının talebi sonucu hakim, sanık hakkında 'kişiyi hürriyetten yoksun kılma' suçundan suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Olay, 5 Şubat 2021'de meydana geldi. Ayşe Özgecan Usta, Ankara'dan Zonguldak'ta yaşayan erkek arkadaşı Bartu Can A.'nın yanına geldi. İddiaya göre, Usta'nın kısa süre içinde evlenme isteğine Bartu Can A. olumsuz cevap verince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Usta, Bartu Can A.'ya 'Kendimi atacağım' diyerek terasa yöneldi. Bartu Can A., Usta'nın yanına gidip kendisini tutmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. 8'inci kattaki dairenin terasından düşerek ağır yaralanan Usta, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.