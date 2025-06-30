Özge Yağız ve Burak Berkay sezonu açtı
Özge Yağız, sevgilisi Burak Berkay Akgül ile Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Miraç Sezen, Bodrum Güvercinlik'te güneşin ve denizin keyfini çıkarırken objektiflere yansıdı
Giriş: 30.06.2025 - 23:11 Güncelleme: 30.06.2025 - 23:15
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Özge Yağız sevgilisi Burak Berkay Akgül, Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Miraç Sezen, tatil sezonunu Bodrum’da açtı.
Ünlü oyuncular, Güvercinlik sahilinde objektiflere yansıdı.
Güneş banyosu yapan grup, ardından birlikte Ege’nin serin sularına kendilerini bırakarak denizin keyfini çıkardı.
Ezgi Eyüboğlu ile Özge Yağız, denizde uzun süre sohbet etti.
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