Özge Yağız ile Burak Berkay Akgül'ün Karadağ kaçamağı
Oyuncu çift; Özge Yağız ile Burak Berkay Akgül, Karadağ'da geçirdikleri tatilden fotoğrafları, sosyal medyada paylaştı
Giriş: 19.06.2025 - 22:21 Güncelleme: 19.06.2025 - 22:21
Uzun süredir birlikte olan oyuncu çift; Özge Yağız ile Burak Berkay Akgül, yoğun geçen sezonun ardından soluğu Karadağ'da aldı.
Çift, tatillerinden anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.
Fotoğraflar: Instagram
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