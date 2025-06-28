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        Haberler Objektife Takılanlar Özge Ulusoy'un gözyaşları - Magazin haberleri

        Özge Ulusoy'un gözyaşları

        2022 yılında trafik kazasında babası Haydar Ulusoy'u kaybeden Özge Ulusoy, babasına çarpan sürücünün 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası almasının ardından açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 11:16 Güncelleme: 28.06.2025 - 11:19
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        Özge'nin gözyaşları
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        Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'a otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan üniversite öğrencisi Elif Nasır Nalbant hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl, 5 ay, 10 gün hapis cezasını onama kararı çıkmıştı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, ise Yargıtay'ın onama kararına itiraz etmişti.

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Ulusoy, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Gözyaşları içinde konuşan Ulusoy; "Sıkıntılı süreçten geçiyorum. Babamın davasıyla ilgili adalet gereken kararları veriyor ama karşımızdaki insanlar bir şeyleri suistimal ve manipüle edip, bir türlü cezaevine dönmüyor. Yargıtay cezayı onadı ama çeşitli bahanelerle izin alıyor, hapse dönmesi gerekiyor. Bir de röportaj vermişler psikolojileri bozukmuş. Babamı kaybettiğim ilk doğum günümde göbek atarken video paylaştı. Arabasından sürekli video çekiyor. Hiç pişmanlık yok. Bir de beni suçlamaya kalkıyor, 'Özge Ulusoy psikolojimizi bozdu' diye... Onlarla ilgili hiçbir şey paylaşmadım ki, isimlerini bile bilmezdim" dedi.

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        "BİZE ZAFER İŞARETİ YAPTI"

        Süreçle ilgili konuşan model; "Yargıtay 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasını onadı. Bilinçli taksirden ceza verdi. İlk tutuklandığında 2 ay yattı. İlk davada tahliye oldu, bize zafer işareti yaptı. Şimdi hapse dönmemek için beni suçlayıp, kendini acındırıyor. Manipüle etmeye çalışıp, hukuku açık bulmaya çalışıyor. Yüce Türk adaletini oyalıyor. Bu adaleti oyalamak başka bir şey değil? Çeşitli şeylerde izinler alıyor. Üstelik üstün üzerime geliyor. 2.5 yıldır nasıl yaşıyorum kimse bilmiyor? Onun psikolojisi bozukmuş, bizim neler yaşadığımızı biliyor mu?" ifadelerini kullandı.

        "HASTANEDE KAÇ GECE GEÇİRDİĞİMİZİ KİMSE BİLMİYOR"

        Ulusoy, "Sizi tehdit ediyorlar mı?" sorusuna, "İlk başta yaptılar. Dayısı bana, 'Kapa çeneni, susturacağız' diye... İfşa ettiğim için sustular. Şimdi mağduru oynuyorlar. Hastanede kaç gece geçirdiğimi kimse bilmiyor" yanıtını verdi.

        Karara itiraz
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        #özge ulusoy
        #Haydar Ulusoy

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