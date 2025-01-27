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        Haberler Objektife Takılanlar Özge Ulusoy: Konu ciddi - Magazin haberleri

        Özge Ulusoy: Konu ciddi

        Özge Ulusoy, Nişantaşı'ndaki bir mekânda arkadaşıyla hararetli bir şekilde sohbet ederken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 08:12 Güncelleme: 27.01.2025 - 08:12
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        "Konu ciddi"
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Özge Ulusoy, Nişantaşı'ndaki bir mekânda arkadaşıyla sohbet ederken objektiflere yansıdı. Ulusoy, basın mensuplarını fark edince, el salladı.

        Özge Ulusoy, daha sonra "Konu biraz ciddi ve koyu. Müsait zamanda sohbet ederiz" diyerek arkadaşıyla sohbetine kaldığı yerden devam etti.

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        #özge ulusoy

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