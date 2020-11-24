"BEN DE NORMAL BİR İNSANIM"

Zaten bu kadar çok sporun bir amacı da daha özgür kaçamak yapabilmem. Dün kaç donut yedim diye merak etmiş. Dört! İki tanesi Bavyera kremalı, iki tanesi da orijinal… Öğlen de mantı yedim hatta.

Bana sorsa yalan söyleyip, takipçilerimi kandırmayacağımı bilirdi halbuki! Hele ki sağlıksız bir şeyler yediğim konusunda… Neyse içi rahatlar belki çünkü ben de normal bir insanım, çok da şey etmesin.