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Özge Ulusoy: Babamı kusurlu göstermeye çalıştılar - Magazin haberleri

Özge Ulusoy: Babamı kusurlu göstermeye çalıştılar

Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy, 4 Aralık 2022'de yaya geçinde karşıdan karşıya geçerken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Kazanın örtbas edilmeye çalışıldığını ve davanın başında babasının suçlu gösterilmek istendiğini belirten Ulusoy, hukuk mücadelesine girişti. Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü model, "Hukuki mücadelemiz devam ediyor. Benzer durumlar yaşayan herkes için bu savaşı veriyorum" ifadelerini kullandı

Giriş: 26.03.2023 - 14:03 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Özge Ulusoy, babası emekli albay Haydar Ulusoy'un vefatı ile sarsılmıştı. Elif N. yönetimindeki cip, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen Haydar Ulusoy'a çarparak, hayatını kaybetmesine sebep olmuştu.

  • "ASLA PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

    Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Özge Ulusoy, Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir arakadaşıyla buluştuğunu söyleyen Ulusoy, babası Haydar Ulusoy'un dava sürecini soran muhabirlere, "Uzun ve zorlu bir süreçten geçiyoruz. Hukuki mücadelemizi devam ediyor. Asla da peşini bırakmayacağım. Babam öldürüldü. Üstüne birde suçlu çıkarmaya çalıştılar. Davanın sonuçlamasını bekliyorum size daha fazla detay vermek adına, sadece babam için değil. Yaya yollarında karşıdan karşıya geçerken bu tür durumlara maruz kalan herkes için bu savaşı veriyorum" yanıtını verdi.

  • "BABAMI KUSURLU GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR"

    Özge Ulusoy, basın mensuplarının "Davanın olumlu sonuçlanacağını düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna ise şu sözlerle cevap verdi: Şöyleki davanın başında babamı suçlu göstermek istediler. Babam asli kusurlu, karşı taraf tali kusurlu görünüyordu. Bize haber vermeden, hiç şekilde araştırma yapmadan bu olayı örtbas etmeye çalıştılar. Ben bunun karşısında durdum zaten. Şu an son duruşmada babamın yaya geçidinde olduğu ve kusursuz olduğu ispatlandı. Bu bizim için çok iyi bir adım oldu. Hiçbir şey babamı geri getirmeyecek ama benim babam hukukçu bir albaydı. Tüm mücadelem bunu yapanların hapiste olması.

  • O SÜRÜCÜ HAKKINDA DAVA AÇILDI

    Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre; 4 Aralık'ta Elif N.'nin yönetimindeki araç Çankaya Turan Güneş Bulvarı Milli Savunma Bakanlığı lojmanlarının önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'a çarpmıştı.

    Elif N. hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, mahkumiyet halinde sürücünün ehliyetine el konulması da istenmişti.

    İddianame, Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

  • "HOŞÇA KAL DEMİYORUM, ELBET KAVUŞACAĞIZ"

    Zor günler geçiren Ulusoy, babasıyla birlikte çekilen eski bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Haydar Ulusoy'u yad eden Özge Ulusoy, duygusal bir mesaj kaleme almıştı.

     

    Özge Ulusoy, paylaşımına şu notu düşmüştü:

    Kalbim... Seni bu evrendeki tüm sevgilerden daha çok seviyorum… Benimlesin biliyorum, hissediyorum… 'Hoşça kal' demiyorum, elbet kavuşacağız… Kusursuz bir baba, harika bir eş, mükemmel bir insan olduğun için teşekkür ederim. Senin kızın olmak bir gurur. Sana tüm hakkım helal babacığım, umarım sen de bizleri izleyip, gururlanıyorsundur. Hep yaptığın gibi… Annem bize emanet, sen de oradan bizleri koru olur mu? Mekanın cennet olsun, Allah rahmet eylesin... Kızın 'Fındıka Hanım'…

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