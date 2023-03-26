"BABAMI KUSURLU GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR"

Özge Ulusoy, basın mensuplarının "Davanın olumlu sonuçlanacağını düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna ise şu sözlerle cevap verdi: Şöyleki davanın başında babamı suçlu göstermek istediler. Babam asli kusurlu, karşı taraf tali kusurlu görünüyordu. Bize haber vermeden, hiç şekilde araştırma yapmadan bu olayı örtbas etmeye çalıştılar. Ben bunun karşısında durdum zaten. Şu an son duruşmada babamın yaya geçidinde olduğu ve kusursuz olduğu ispatlandı. Bu bizim için çok iyi bir adım oldu. Hiçbir şey babamı geri getirmeyecek ama benim babam hukukçu bir albaydı. Tüm mücadelem bunu yapanların hapiste olması.