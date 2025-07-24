Özge Ulusoy'a dolandırıcılık suçlaması

Özge Ulusoy, önceki akşam sunuculuğunu yaptığı bir ödül töreninde büyük şok yaşadı. Ulusoy, iş adamı Lokman İn ödülünü almak üzereyken menajeri tarafından sahneden indirildi. Gece, Lokman İn'in ödül konuşmasıyla beraber bir anda karıştı.

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REKLAM Lokman İn; "Birkaç gün önce, müzik de girseniz söyleyeceğim. Firmamı dün dolandıran kişi bana güvenilir iş adamı ödülü verecekmiş, ben buraya gelince kaçıyor. Sadece ilginç! Dolandırıldığım kişi tarafından ödül almak ilginç, onu söylüyorum. Gelirken o kaçıyor, müzik açıyorsunuz, ses açıyorsunuz. Ne yani ünlü diye dolandırma hakkına mı sahip? Kaçmakla oluyor mu?" diyerek, sahneden gülerek indi.

Lokman İn, X hesabından şunları söyledi: Açık konuşma zamanı… Özge Ulusoy ile profesyonel bir işbirliği gerçekleştirdik. Tüm ödemeleri eksiksiz yapıldı. Ancak verilen sözler tutulmadı, içerikler paylaşılmadı. Dün bir ödül töreninde, sahneye çıkmam beklenirken menajeri Mine Kayakiran tarafından sunucu Özge Ulusoy sahneden bilinçli olarak indirildi. Tüm bu yaşananların ortasında, Özge Ulusoy hiçbir şey olmamış gibi programı sunmaya devam etti. Herkesin kiminle çalıştığına dikkat etmesi gereken bir dönemdeyiz. Özge Ulusoy'dan açıklama;