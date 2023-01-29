"2022 ÇOK YOĞUN VE HIZLI GEÇTİ"

Anne olduktan sonra vaktinin büyük bir kısmını kızına ayıran ve setlere ara veren Özge Özpirinçci, "2022 benim için çok yoğun ve hızlı geçti. Çalışmamak benim hiç alışık olmadığım bir hayat tarzı. Başta çok zorlandım, 'Acilen setlere dönmeliyim' dedim kendi kendime ama şu anda Mercan ile geçirdiğim her döneme şükür ediyorum. İş mutlaka olur ve çocuğunla geçiremediğin günleri geri alamıyorsun" ifadelerini kullandı.

Senaryo okuduğunu belirten Özge Özpirinçci, "Güzel bir iş bulduğum anda setlere döneceğim" dedi.