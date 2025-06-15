Özge Özpirinçci'den eşi Burak Yamantürk'e: Harika bir babasın

Özge Özpirinçci, 6 aylık hamileyken kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile Bozburun'da evlenmişti.

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Mercan adında bir kızı bulunan Özge Özpirinçci, eşi Burak Yamantürk'ün Babalar Günü'nü duygusal bir mesaj ile kutladı.

"GÖZ AÇIP KAPAYINCAYA KADAR GEÇEN YILLAR"

Özpirinçci, eşine "Uzun günler, göz açıp kapayıncaya kadar geçen yıllar... Seni çok seviyorum Burak Yamantürk. Bence harika bir babasın ki benim çıtam bu konuda biraz yüksektir" sözleriyle seslendi.